Carlos Sainz F1 | GP Spagna 2019 | “Amo correre qui per i fan | Barcellona merita di restare

(Di giovedì 9 maggio 2019) Non è stato un avvio di stagione quellofacile perjr. che arriva al GP dicon soli 6 punti nel Mondiale, la metà di quelli conquistati dal compagno rookie Lando Norris. Il madrileno, chiamato quest’anno al complicato ruolo di sostituire Fernando Alonso alla McLaren, può però essere soddisfatto della recente buona prova di Baku dove ha chiuso per la prima volta a punti, in settima posizione, ed è determinato a lasciarsi alle spalle i problemi che lo hanno colpito fin qui e rilanciare la sua stagione. Chiamato a rappresentare i colleghi nella consueta conferenza stampa del giovedì,ha espresso la sua gioia per l’appuntamento casalingo del Mondiale: “La gara di casa è la più importante, questo appuntamento è speciale per tutti ma per me lo è ovviamente in modo particolare, sono davvero fortunato ad avere la possibilità di potermela godere ...

