Basket donne, Schio campione d'Italia

Arriva il successo che vale la stella per. La Famila infatti vince 81-62 in casa di Ragusa e conquista così la serie scudetto con il punteggio di 3-1. Per le venete si tratta del decimo titolono, a cui vanno aggiunte le 10 Supercoppe e la 10 coppe. Tra le ragazze allenate da Pierre Vincent ben 5 giocatrici in doppia cifra, su tutte la Lavender (17 punti), poi 15 pt per Gruda e Quigley. Alle siciliane non bastano i 22 della Romeo.(Di giovedì 9 maggio 2019)