Baby gang aggredisce e rapina disabile

Manduria - 3mila in marcia per il pensionato vittima della Baby gang : "Siamo tutti responsabili" : Mazzi di fiori davanti all'abitazione di Antonio Stano: il corteo è promosso da associazioni, scuole, comitati, partiti e movimenti. Previsto l'intervento degli studenti

Manduria - anziano pestato a morte da Baby gang - gli audio : 'Eravamo in sei con le mazze' : Si tinge di particolari ancora più raccapriccianti la vicenda di Manduria, la cittadina del tarantino balzata agli onori della cronaca nazionale per il caso relativo al pestaggio del 66enne Antonio Cosimo Stano, il quale è deceduto dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. La vittima infatti è stata brutalmente seviziata in casa sua da una baby gang, composta da circa 14 ragazzini, otto dei quali sono finiti in carcere con le accuse di ...

Pensionato vittima della Baby gang - spuntano gli audio WhatsApp : "Preso a mazzate". Conte : "Lavorare sui ragazzi" : Nuovi atti dell'inchiesta. Il premier ha dedicato un pensiero ad Antonio Stano: "Occorre un quotidiano, faticoso impegno perché i nostri figli, da ragazzi fragili e insicuri, crescano uomini"

Manduria - spunta un video della Baby gang di 7 anni fa : 'Andiamo dal pazzo' : Continuano a venire fuori novità sul caso di Manduria, la cittadina tarantina travolta da un vero e proprio tsunami dopo la morte del pensionato 66enne, Antonio Cosimo Stano, seviziato brutalmente da una baby gang in casa sua, composta da almeno 14 ragazzini, otto dei quali attualmente si trovano in carcere. Le accuse nei loro confronti sono gravissime: tortura, aggravata dalla crudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona. Quella di ...

Pensionato vittima di Baby gang a Manduria aveva avvertito polizia un mese prima : Dalle indagini della Procura tarantina sulla morte dell'uomo che nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di otto ragazzi tra cui sei minorenni, emerge che almeno in una occasione il 66enne Antonio Cosimo Stano aveva parlato delle violenze alla polizia ma non aveva mai presentato regolare denuncia.Continua a leggere

Perché la Polizia ha diffuso il video della Baby gang di Manduria : ... come è impossibile moderare in tempo reale un "ammazzateli" detto da un cittadino di fronte all'arresto degli accusati, e che sia impossibile moderare quelli su Twitter, quale è la vostra politica ...

Antonio Stano - morto dopo le botte della Baby gang : tutti in carcere : Firmata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sei minori. Venerdì mattina confermato il carcere anche per i...

Baby-gang - Manduria - carcere per 6 minorenni : D ispiaciuti e provati: così sarebbero apparsi, davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto, gli aguzzini di Antonio Stano, il pensionato di Manduria vessato e bullizzato per lungo da tempo ...

Giorgia Meloni a Manduria per ricordare il pensionato ucciso dalla Baby gang : 'Ora pugno di ferro' : ' Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

Pensionato ucciso da Baby gang a Manduria - interrogati gli 8 ragazzi fermati : "Dispiaciuti e provati" : Due maggiorenni (di 19 e 22 anni) e sei minorenni sono indagati per i reati di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento

Orrore a Manduria : torturato fino alla morte dalla Baby gang : Pagina 1 di 2 L'analisi dell'esperta sul decesso del 66enne Antonio Stano, vittima della crudeltà di un gruppo di 8 ragazzini di R. Francesca Capozza* E' morto nel silenzio assordante della sua ...

