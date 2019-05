11 | 07 | Droga | Salvini a Di Maio | M5s ritiri proposta cannabis libera

Salvini : 'La Droga è un'emergenza - non il fascismo'. Gruber : 'Le priorità le decide lei di giorno in giorno' : 'Capisce perché passare dieci minuti a parlare del fascismo che non c'è e del Salone del libro di Torino quando le emergenze nazionali sono le...

Battibecco Gruber-Salvini : “Mi aspettavo fiori e scuse”. Il ministro poi su M5s : “Pronto a rompere su lotta alla Droga” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, e la conduttrice Lilli Gruber. “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia – esordisce la giornalista – e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse“. “Ma io le voglio un sacco di bene“, risponde Salvini. “Perché allora – replica Gruber – dice ...

All'attacco su autonomia e DrogaNuove stoccate di Di Maio a Salvini : Di Maio apre subito nuovi fronti con la Lega, dopo le reciproche dichiarazioni di "riappacificazione" fatte a conclusione del caso Siri. "Possiamo non essere d'accordo sull'autonomia scritta così. Abbiate pazienza: posso essere d'accordo che Lombardia e Veneto debbano avere l'autonomia perchè hanno votato con referendum, ma non per creare sanità serie A e sanità di Serie B o scuole di serie A e scuole di serie B" Segui su affaritaliani.it

Cannabis light - Salvini : «Chiuderò tutti i negozi». Il ministro Grillo : non vendono Droga : «Chiuderò uno a uno tutti i negozi di Cannabis». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che ha incontrato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana con i rappresentanti...

Salvini ora incassa la sconfitta e apre il fronte Droga col M5S : Ha deciso di giocare la nuova partita un attimo dopo avere ingoiato il boccone amaro della defenestrazione di Armando Siri. Matteo Salvini individua nella lotta alla droga il terreno della rivincita. E parte a mille. «Sulla droga sono pronto a litigare con i Cinquestelle, non su un sottosegretario. Se c’è qualche parlamentare che vuole lo Stato spa...

Salvini e la lotta alla Droga : 'Emergenza nazionale - chiuderemo i negozi di cannabis' : La droga diventata una emergenza nazionale, devastante soprattutto per i minori . Quindi adesso basta, utilizziamo le maniere forti . Lo ha detto il ministro dell Interno e vicepremier, Matteo ...

Grillo a Salvini : no Droga a canapa shop : 20.13 "Non bisogna dare informazioni sbagliate:nei canapa shop non si vende droga". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo a quello dell'Interno Salvini, che ha annunciato di voler chiudere i negozi di cannabis legale definendoli "luoghi di diseducazione di massa". "In Italia non c'è una liberalizzazione delle droghe, né pesanti né leggere -ha spiegato- ci sono negozi che vendono prodotti di canapa con concentrazioni Thc che non hanno ...

Salvini 'Chiuderemo negozi di cannabis - la Droga è emergenza nazionale' : Chiudere tutti i negozi che vendono cannabis e vietare ogni tipo di festa legata alla canapa. È la nuova mission del ministro dell'Interno Salvini annunciata al termine dell'incontro coi ...

Droga - la nuova crociata di Salvini : "Da domani sigilli ai cannabis shop" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dal Viminale annuncia una stretta sulle cosiddette droghe leggere: "Darò istruzioni...

Salvini : “sto elaborando una strategia antiDroga” : Salvini rifiuta l’ultimatum e pensa alla droga. Può sembrare una battuta, ma c’è una spiegazione a tutto… Per oggi la priorità è la lotta alla droga. Il caso Siri e le parole di Di Maio passano in secondo piano: “Godiamoci l’agenzia dei beni confiscati, mi occupo di lotta alla droga domani“ Questo quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini, inaugurando a Milano una nuova sede dell’Agenzia Nazionale ...

Salvini : "Test ai parlamentari se arriva il 'no' a nostra proposta legge sulla Droga" : "Adesso sfideremo tutto il Parlamento e anche gli alleati dei 5 Stelle a votare la nostra proposta di legge che prevede la galera obbligatoria per tutti gli spacciatori. Vediamo se ci saranno dei parlamentari che diranno ''no". A quel punto magari mi viene voglia di fare il test antidroga all'ingresso di Camera e Senato per vedere se quando vengono a lavorare in Parlamento sono tutti lucidi, perché ogni tanto mi viene il dubbio": lo ha detto il ...

Rivolta di comunità e operatori contro la legge Salvini sulla Droga : Se tutti sembrano consapevoli che il disagio dilaga tra gli adolescenti, la politica si divide immediatamente dopo. Dice Walter Verini, deputato Pd che si occupa di giustizia: 'Questo manifesto ...

Droga : Gasparri - 'Salvini blocchi manifestazione Milano pro cannabis' : Roma, 29 apr. (AdnKronos) - “Insisto nel chiedere al ministro Salvini di prendere una posizione più drastica sulla rassegna pro cannabis in programma a Milano nel fine settimana. Forza Italia, con la consigliera comunale Mariastella Gelmini, ha presentato una mozione al Consiglio comunale di Milano

Droga - Salvini : "Lotta ovunque - anche nei palazzi della politica" - : Il ministro dell'Interno ha annunciato un'operazione a tappeto in tutta Italia per "andare a prendere gli spacciatori di morte". E ha aggiunto: "Spero che nessun esponente politico parli più di ...