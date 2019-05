Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana risulta indagato per abuso d’ufficio nella Maxi inchiesta della dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari lo riporta questa mattina il Corriere della Sera e la notizia Secondo non sei stata confermata stamani da fonti qualificate per contestazione riguarda la nomina del suo socio di studio Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia Fontana potrebbe essere interrogato jogi dagli inquirenti Cambiamo argomento il giorno della resa dei conti sul caso Siri nel governo Conte prepara la revoca del Consiglio dei Ministri A meno che il Sottosegretario leghista non si diventa prima la lega non arrivi alla conta il primo appello ha detto Di Maio la vigilia sta bene invece ha fatto sapere che in caso di voto si opporrà alla ...

