Smartphone Pixel 3a e 3a XL in arrivo in Italia | ecco prezzi | caratteristiche e le prime

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Durante l’atteso evento di apertura della conferenza Google I/O per gli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha soddisfatto le aspettative presentando gli3a e 3a XL. Sono due modelli di fascia media che arriveranno in vendita anche in, condi 399 euro (3a) e di 479 euro per il modello XL. Proprio quest’ultimo è già in fase di test nella nostra redazione, e in attesa della recensione completa approfittiamo dell’annuncio per svelarvi leimpressioni. Partiamo con la dotazione. Schermo esono le uniche differenze fra i due nuovi prodotti, il resto dell’equipaggiamento è identico, compreso il comparto fotografico. La conseguenza è che chi ha un budget massimo di 400 euro e non necessita di uno schermo grande può scegliere il3a senza dover scendere a compromessi su prestazioni e foto. Qualità ...

