Separazione carriere giudici | iniziativa 42 deputati

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Domani, giovedì 9 maggio, alle ore 14 presso la sala stampa della Camera deisi terrà la conferenza stampa di presentazione dell'Intergruppo parlamentare per ladelledei Magistrati. Hanno aderito 42 parlamentari di tutti i gruppi, nessuno escluso (M5S, Lega, Fi, Fdi, Pd, Leu) e delle componenti del gruppo misto (radicali, Noi con l'Italia, SI). Parteciperanno l'avv. Beniamino Migliucci presidente del Comitato promotore della proposta di legge dipopolare sulladellee l'avv. Daniele Ripamonti membro giunta Unione Camere Penali."L'intergruppo - segnala una nota dei promotori dell'- rappresenta una sede di approfondimento su un tema che si imporrà all' attenzione del Parlamento per effetto della calendarizzazione in Commissione Affari Costituzionali della Camera di una proposta di legge dipopolare ...

trimboli1 : RT @DavideGiac: Non c’è forza politica rilevante che non abbia guai giudiziari. A turno fanno giustizialisti e innocentisti. Si resta in at… - tanto_per : RT @DavideGiac: Non c’è forza politica rilevante che non abbia guai giudiziari. A turno fanno giustizialisti e innocentisti. Si resta in at… -