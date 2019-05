Roma | e ora? Tifosi divisi | e spunta l' idea De Rossi allenatore

Sinner-Musetti oggi - Pre-Qualificazioni Roma 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi è il grande giorno della semifinale delle Pre-Qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia di Roma che metterà uno contro l’altro due scintillanti talenti italiani come Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il primo ha vinto gli Australian Open juniores 2019 mentre l’altoatesino è da poco arrivato al secondo turno a Budapest, suo primo torneo ATP nel circuito maggiore. I due 17enni sono già sicuri di un posto nel ...

Musetti-Sinner - pre-qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari - tv e streaming : Sono i due talenti del tennis italiano e domani si affronteranno sul Pietrangeli per un posto in finale nel torneo delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia: a Roma, il secondo match a partire dalle ore 10.45 opporrà Lorenzo Musetti a Jannik Sinner. La sfida potrebbe anche valere un posto nel main draw nel caso in cui Andreas Seppi acceda direttamente al tabellone principale senza l’utilizzo di una wild card. Al momento ...

Palumbo : ora di fare chiarezza su metro di Roma chiuse - giovedì commissione Trasparenza : Roma – “E’ tempo di fare chiarezza sull’assurda vicenda della chiusura di tre stazioni della metropolitana di Roma. Una storia che si trascina da mesi, con continui rinvii sulle presunte riaperture, confusione e scarsa chiarezza sulla manutenzione e sul reale stato di queste stazioni. Per questo, giovedi’ la commissione Trasparenza si riunira’ per cercare di raccogliere informazioni definitive sulla riapertura ...

Roma - uomo spara e uccide la moglie dopo lite in casa. I Carabinieri lo trovano con l’arma ancora in mano : L’ennesima lite familiare che si è trasformata in omicidio. A Cave, vicino Roma, un uomo ha ucciso la moglie a colpi d’arma da fuoco al termine di una discussione in casa. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, intorno alle 12, hanno udito degli spari provenire dall’appartamento della coppia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, entrati nell’abitazione dei due coniugi, in un condomino di via ...

Monchi - che combini : rissa sfiorata per l’ex ds della Roma [DETTAGLI] : Monchi non sembra riuscire a trovare la via della serenità. Dopo i problemi con la Roma, in seguito alla rivoluzione tecnica in atto il giorno successivo all’eliminazione in Champions League dei giallorossi, il dirigente andaluso è tornato a Siviglia. Ma, secondo quanto raccontato dall’emittente Cadena Cope, l’ex ds della squadra capitolina si è reso protagonista di una rissa sfiorata con l’ex presidente della ...

Conte : 'Amo Roma - ma non posso allenarla ora. Io voglio vincere...'. La delusione di Totti : Conte ricorda la promessa fatta ad Agnelli al tempo in cui arrivò alla Juventus: 'ci vorrà tempo, ma l'obbiettivo è tornare sul tetto del mondo'. Poi spiega: 'Non sono riuscito a completare la ...

Uno tsunami che colpisce il litorale Romano : simulato un evento calamitoso a Pratica di Mare : Uno tsunami che colpisce il litorale romano: questo l’evento calamitoso che è stato simulato presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (Rm) nel corso dell’evento dimostrativo “Duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese“, alla presenza del premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Dalla costituzione su nave Etna di una sala operativa interforze ...

Il futuro di Antonio Conte : "Roma? Ora non ci sono le condizioni. Juve? Allegri sta facendo bene ma..." : Dalla sua infanzia a Lecce all'arrivo alla Juve come giocatore prima, e poi come allenatore e ancora del calcio come mix di arte e scienza. Conte ha parlato anche del suo futuro da allenatore, ...

Conte : 'Roma ora no - Juve un domani mai dire mai' : Conte ricorda la promessa fatta ad Agnelli al tempo in cui arrivò alla Juventus: "ci vorrà tempo, ma l'obbiettivo è tornare sul tetto del mondo". Poi spiega: "Non sono riuscito a completare la ...

Antonio Conte : 'Ritorno alla Roma? Non ora - ma la allenerò' : Antonio Conte. In un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, si rivela a Walter Veltroni rispetto al suo futuro, ed ecco che il grande tecnico voluto da tutti, ex Juve ed ex Chelsea , lascia ampio spazio alle sue argomentazioni, e anche qualche ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora il meteo - ma resta l’allerta arancione tra Parma e Ferrara : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dove, fino alla mezzanotte di domani, resta, però, l’allerta arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche nella pianura tra Parma e Ferrara, per le piene dei corsi d’acqua. Sono la conseguenza delle abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore, con piogge fino a 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri ...

All'asta le foto di Mimmo Cavicchia Le sue star e il suo ristorante Romano : 'Anche se lei è innamorato di Elizabeth Taylor, ti voglio bene lo stesso': così scrisse Abbe Lane su una foto che la ritrae nel fulgore di quella prorompente bellezza che tanto allarmava gli arcigni ...

Grandi manovre sul salva-Roma : ora la Lega può finire nell'angolo : Il M5S con il viceministro all'Economia Laura Castelli aveva l'intenzione di chiudere nel 2021 la struttura commissariale spostando una parte di mutui sullo Stato, ma senza oneri aggiuntivi per gli ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : A Roma sono già in corso le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis, ma nel fine settimana ecco che scatteranno anche le qualificazioni (in programma sabato 11 e domenica 12). Il torneo inizierà con la cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali, che avrà luogo venerdì 10 maggio, mentre il torneo maschile scatterà domenica 12 maggio, infine quello femminile avrà inizio lunedì 13. Di seguito il programma completo del ...