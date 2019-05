Milan - Shevchenko si racconta : tra aneddoti e momenti difficili. “Un giorno mi piacerebbe allenare il Milan” : Uno dei calciatori più amati della storia del Milan. Andriy Shevchenko ha scritto pagine importanti con i rossoneri nel nuovo millennio, a lui sono legati tanti ricordi dell’ultimo ciclo vincente dell’era Berlusconi. L’ex attaccante ucraino ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. “Io al Milan? Io ce l’ho un lavoro, sulla panchina della nazionale, anche se il Milan fa ...

Shevchenko a Linea Diletta : “Un giorno mi piacerebbe allenare il Milan” : Andriy Shevchenko è il protagonista della terza puntata di “Linea Diletta”, il nuovo format di interviste targato DAZN condotto da Diletta Leotta. Sheva ha innanzitutto risposto a due domande: come risponderebbe in una conferenza stampa (versione A), come risponderebbe tra amici (risposta B). La prima curiosità coinvolge un tema che è di interesse di gran […] L'articolo Shevchenko a Linea Diletta: “Un giorno mi piacerebbe ...

Milan - a tutto Inzaghi : “ho ancora un record e me lo tengo stretto. Piatek? Non è Shevchenko” : L’ex giocatore e allenatore del Milan ha parlato del presente dei rossoneri, dando qualche consiglia sia a Piatek che a Cutrone Ha rivestito la maglia del Milan a distanza di molti anni, l’emozione però è stata sempre la stessa. Filippo Inzaghi ha partecipato all’amichevole tra la squadra Glorie rossonera e quella del Liverpool, giocata sabato scorso ad Anfield. LaPresse/Antonio Ros L’ex attaccante del Milan non è ...

Milan - Inzaghi : "Piatek e Cutrone come me e Shevchenko" : Calcare certi palcoscenici e affrontare certi avversari può essere un'emozione molto forte anche se hai 45 anni, hai smesso di giocare da sette e in carriera hai vinto praticamente tutto. Se poi ti ...

Shevchenko : 'Io e Piatek diversi - bravo Gattuso al Milan. Juve - con CR7 Champions si può' : Quella da attaccante, per Andriy Shevchenko , è stata una carriera straordinaria, costellata da grandi successi. Adesso, però, la nuova vita dell'ex numero 7 del Milan è in panchina: nuovo Commissario ...

Shevchenko : “Piatek è il mio erede. Il Milan andrà in Champions League” : Andrij Shevchenko, ex attaccante rossonero, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sul bomber polacco Piatek. In particolare il Ct della nazionale ucraina, impegnata stasera contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo per le qualificazioni a Euro 2020, ha detto: “La sconfitta nel derby? Ho visto la partita, negli ultimi minuti il Milan ha avuto delle occasioni, il match poteva finire anche pari. ...

I 15 migliori marcatori del Milan nel derby di Milano : guida Shevchenko : Il derby di Milano è una sfida storica con tante storie e con tanto fascino al suo interno, a pochi giorni dalla partita ecco la classifica dei migliori marcatori di sempre del derby di Milano in maglia rossonera.