Inter | la Champions per ‘fidanzarsi’ ufficialmente con Conte | ma spunta un terzo… incomodo

Inter - occasione Champions : un gol a porta vuota da non sbagliare : Il passo falso della Roma rende più agevole il cammino dell'Inter verso la Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano una chance a porta vuota. '63 Grazie Roma, anzi grazie Genoa. L'1-1 di Marassi permette all'Inter di tirare un sospiro di solliev o e di rivalutare lo 0-0 ...

Champions : La qualificazione vale 50 milioni per l’Inter - 30 per l’Atalanta : I milioni della Champions segnano, da tempo ormai, la differenza tra l’aristocrazia del calcio e il proletariato. Però c’è squadra e squadra.Non soltanto perché una quota rilevante dei premi è distribuita in base al ranking storico di ciascun club. La Champions può essere una gioia effimera, oppure una scialuppa per salvare i conti, o ancora una rampa di lancio nel processo di crescita.Le italiane in lizza per i due posti in bilico hanno storie, ...

Inter - volata Champions : c'è una pessima notizia per Spalletti : Ma le bocche da fuoco dei nerazzurri continuano a sparare a salve, e la cosa comincia seriamente a preoccupare il mondo nerazzurro. Quattro pareggi nelle ultime cinque uscite ufficiali, dove nel ...

Champions - Spalletti rallenta : l'Inter aspetta la concorrenza : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Può darsi che la posizione in classifica illuda di viaggiare sereni verso l'obiettivo minimo di stagione. Ma la velocità è troppo bassa e non concede ...

L'Inter rischia di restare senza Champions? Spalletti fiducioso : «Non sono assolutamente preoccupato. La squadra ha fatto la partita che doveva e volevo. Chiaro non sono contentissimo per il risultato, non faccio i salti mortali di gioia perché si doveva andare ad ...

L'Inter non passa a Udine. Si 'sgomita' per la volata Champions : Un punto d'oro per l'Udinese, ora più vicina al traguardo-salvezza, un mezzo passo falso per L'inter, che non è andata oltre il palo colpito da Lautaro Martines nel primo tempo. Spalletti avrebbe ...

L'Udinese ferma l'Inter : finisce 0-0 - niente fuga Champions per i nerazzurri : Un passetto verso l obiettivo. Uno come il punto che Udinese e Inter si spartiscono al termine dell anticipo del sabato , chiuso senza vincitori n vinti, dopo una gara combattuta da entrambe le ...

Inter niente fuga Champions - Udinese punto d’oro : Un passetto verso l'obiettivo. Uno come il punto che Udinese e Inter si spartiscono al termine dell'anticipo del sabato, chiuso senza vincitori ne' vinti, dopo una gara combattuta da entrambe le formazioni, fino all'ultimo, per portare a casa l'Intera posta in palio. L'Udinese allunga cosi' a 5 le lunghezze di distanza sul terz'ultimo posto, in attesa di Empoli-Fiorentina di domani. L'Inter, invece, aggiunge un mattoncino per un posto in ...

L'Inter non scatta : la Champions resta in bilico - : Terzo pareggio consecutivo per l' Inter , che però non riesce a dare sostanza ai punticini strappati a Roma e Juventus dovendosi accontentare dello 0-0 in casa dell' Udinese . La squadra di Spalletti ...

Udinese-Inter finisce senza reti. Friulani quasi salvi - i nerazzurri rallentano la corsa-Champions : Si conclude a reti inviolate la sfida alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Inter. L'Udinese quartultima davanti di 4 lunghezze all'Empoli, aveva un bisogno disperato di punti salvezza ma si è dovuta accontentare di portarne a casa uno. L'Inter terza, doveva invece mettere fieno in cascina per non

Serie A - Udinese-Inter 0-0 : Musso frena la corsa Champions dei nerazzurri : Arbitro : Rocchi Ammoniti : Sandro, U,; D'Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, I, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH

Assedio ma senza gol : l’Inter fa 0-0 a Udine - frenata nella corsa Champions | Classifica : La squadra di Spalletti si arena contro i bianconeri a caccia di punti salvezza, la Roma e l'Atalanta pronte all’avvicinamento al terzo posto

Udinese-Inter 0-0 - la fame friulana è forte - frenata Champions nerazzurra : L'Inter non va oltre lo 0-0 alla Dacia Arena e quella di Tudor intasca punti preziosi nella corsa salvezza, domenica alle 12.30 l'Empoli è impegnato nel derby con la Fiorentina,. Nel primo tempo i ...

Inter pari a Udine : rallenta la sua corsa Champions : La squadra di Spalletti si arena contro i bianconeri a caccia di punti salvezza, la Roma e l'Atalanta pronte all'avvicinamento al terzo posto