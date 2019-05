Filippo Cantele a The Voice 2019 | chi è | età e vita privata

The Voice 2019 : Filippo Cantele canta Your Man - si gira solo Elettra (VIDEO) : The Voice 2019: Filippo Cantele canta Your Man di Josh Turner. Si gira solo Elettra Lamborghini. Morgan: “Inventerete un genere” (VIDEO) Ieri è andata in onda la seconda puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. In onda ogni martedì su Rai 2, questa edizione è condotta da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle vesti di giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio ...