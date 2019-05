Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google | bene Huawei

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Da poche ore èildellaQ. A margine della conferenzaI/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato resonon solo per i dispositivi Pixel della famigliama, mai come in passato, anche per un numero considerevole didei produttori, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto metterlo in evidenza subito, è invece Samsung.Prima di entrare nel dettaglio degli esemplari subito interessati dallaQ, va precisato quanto segue: sembra proprio che l'intenzione di Big G sia quella di rendere i suoi update ancora più immediati e dunque subito a disposizione per un'ampia fetta di utenti. A parte l'inconsueta apertura dellaad un numero crescente di, c'è da sottolineare anche un nuovo ...

OptiMagazine : Download terza beta #AndroidQ disponibile per tanti smartphone non Google: bene Huawei, OnePlus, Xiaomi ma non Sams… - BufaliniSusy : RT @BTS_ITALIA: ?? 'Blood Sweat & Tears' ha sorpassato 2.5 milioni di download sulla classifica #Gaon! Si tratta della terza canzone dei @B… - RiddleSoul0 : RT @BTS_ITALIA: ?? 'Blood Sweat & Tears' ha sorpassato 2.5 milioni di download sulla classifica #Gaon! Si tratta della terza canzone dei @B… -