Autista ubriaco al volante di un bus di studenti | prof lancia allarme

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Gabriele Laganà Il conducente è risultato avere un tasso di concentrazione alcolemica superiore al 2 gr/l. Ad accorgersi delle sue condizioni è stato unessore che ha dato l’Forse solo il provvidenziale intervento di unessore ha evitato il compiersi, questa mattina, di una tragedia che sarebbe potuta costare la vita adi una scuola media e non solo. L’insegnate, che stava accompagnando degli allievi dell'istituto Aldo Moro di Cerino Laghetto in gita verso Saturnia in Toscana, ha fatto fermare l’autobus in un’area di parcheggio lungo dell'autostrada del Sole a Fontanellato, in provincia di Parma, appena si è accorto che l’era poco lucido. La notizia è stata fornita dalla Questura di Parma che ha, inoltre, spiegato che il mezzo è stato raggiunto e bloccato dalla Polstrada intorno alle ore 9.30. Il conducente, secondo i primi riscontri, è stato ...

