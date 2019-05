Al Salò di Torino gara a chi è più fascista

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Alessandro Gnocchi I n Italia siamo fermi alle dispute su fascismo e antifascismo. Non è il ritratto di una nazione ma il suo epitaffio. Offrire la disgustosa parodia delle tragedie del Novecento è il nostro massimo contributo alla cultura mondiale. I nostri genitori e i nostri nonni hanno pagato a carissimo prezzo le divisioni ideologiche. Essere antifascisti sotto il Duce comportava rischi. Essere antifascisti oggi non ne comporta nessuno. Pochi (...) (...) giorni fa si è aperta una polemica sulla presenza al Salone del libro didi un libro-intervista con Matteo Salvini firmato dalla nostra Chiara Giannini. Visto che il volume, ancora in tipografia, era inattaccabile, il mirino si è spostato sulla casa editrice Altaforte, colpevole di essere «vicina» a CasaPound. Evitiamo di riassumere le dichiarazioni, i distinguo, le orazioni degli scrittori in lotta contro lo ...

cip_the : RT @ClaudioCabe2: Volete che ci andiamo noi a Torino al Salò del Libro ??????? - hellendidonato : RT @ElleKat72: #SaloneDelLibro #Torino: io non ci #Salò, e tu? - MarcoCapoccetti : RT @ClaudioCabe2: Volete che ci andiamo noi a Torino al Salò del Libro ??????? -