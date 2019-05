Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile | cast | trama e curiosità

tvzap.kataweb

(Di martedì 7 maggio 2019) La solita piccola italia con i suoi mille vizi e poche virtù trasferita nell’assolataelper un film commedia dove fanno da mattatori Giorgio Panariello e Enrico Brignano: è la pellicolael– Un’estatein onda martedì 7 maggio su Canale 5 alle 21,20.elIl film scritto e diretto da Ugo Fabrizio Giordani vede neldue solidi attori comici come Giorgio Panariello nei panni di Guido Saraceni e Enrico Brignano in quelli di Fabio Romano. A questi si è affiancato Maurizio Casagrande in quelli di Gennaro de Pascalis per un trio di comici capaci di tutto. Insieme a loro Michela Quattrociocche (Martina Romano), Laura Torrisi (Nina Saraceni), Sergio Muniz e Fioretta Mari.elDue colleghi, amici da una vita, diventano rivali quando capiscono che il nuovo capo vuole licenziare uno di loro. ...

