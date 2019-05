Riccardo Guarnieri lascia Stefania Uomini e Donne | Non potrebbe funzionare

Riccardo Guarnieri lascia Stefania/ Video Uomini e donne : 'Voglio dei figli e lei...' : Riccardo Guarnieri lascia Stefania, Video Uomini e donne del 6 maggio: 'Voglio dei figli e lei non può darmene'. Ecco cosa è successo

Uomini e donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri riavvicinamento in corso? L’indizio : Forse non tutto è perduto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama del trono over di Uomini e donne, come sappiamo, è ancora innamorata del cavaliere malgrado la storia tra loro sia finita. Entrambi sono tornati da qualche mese nello studio dove si sono conosciuti, intenzionati a iniziare altre frequentazioni: cosa che Riccardo ha fatto (soprattutto con Roberta), mentre Ida non è riuscita proprio a causa del suo sentimento, mai spento, per ...

Uomini e Donne anticipazioni : Riccardo Guarnieri atterrito da una dama : Riccardo Guarnieri viene rifiutato da una dama a Uomini e Donne oggi? Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Dopo la pausa del weekend Maria De Filippi ritornerà su Canale5 con il Trono Over e le vicende sentimentali ingarbugliate di dame e cavalieri. Oggi su Canale5 ci sarà spazio anche per Riccardo Guarnieri, in base quanto anticipato da un video di Wittytv. L’ex di Ida Platano sarà al centro dello studio per parlare di una sua nuova ...

Trono Over - Riccardo Guarnieri non torna da Roberta : lo sfogo di lei : Roberta Di Padua del Trono Over si sfoga dopo l’ennesimo rifiuto di Riccardo Guarnieri Nella puntata di ieri del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato l’ennesimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. In questa occasione la donna non ha certo nascosto di essere ancora attratta dal cavaliere. Tuttavia quest’ultimo è rimasto fermo sulle sue posizioni, rivelando alla dama di non essere più interessato alle sue ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Riccardo Guarnieri pretende le scuse di Roberta : Il Trono Over di Uomini e donne continua ad occuparsi di Riccardo Guarnieri, ancora al centro dello studio per parlare della sua relazione, ormai conclusa, con Roberta Di Padua. Nel corso della registrazione effettuata lo scorso 3 aprile, l'ex fidanzato di Ida Platano ha avuto qualcosa da ridire nei confronti della dama che aveva frequentato per qualche settimana, salvo poi decidere di porre fine a tale rapporto per la mancanza di sentimenti. ...

Uomini e Donne - scontro sui social tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Calabrese : La scorsa settimana al Trono Over di Uomini e Donne abbiamo assistito al confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della loro storia, i due si sono lanciati accuse e offese reciproche, tanto da non lasciare spazio alla possibilità di un ritorno di fiamma. Riccardo, però, nell'ultima puntata, ha spiazzato tutti chiedendo di poter parlare con la dama, per poi ribadire che non prova gli stessi sentimenti di prima e che ha il ...

U&D Trono Over : per Riccardo Guarnieri c'è un riavvicinamento con la ex Ida Platano : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Ancora tanti tira e molla all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Riccardo continua la sua conoscenza all'interno del parterre femminile, ma alla fine si rende conto che forse non sarebbe male tornare indietro sui suoi passi e ricominciare a vivere una storia con Ida. Anche Benny sembra aver ritrovato il giusto equilibrio con Engy e l'arrivo di nuove signore ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne - lei ci riprova ma lui dice no! : Ida Platano e Riccardo Guanieri ancora protagonisti a Uomini e donne: lei è pronta a tornare con lui che le dice ancora una volta no

U&D - Roberta parla dello schiaffo a Riccardo Guarnieri e ammette : 'Non sto molto bene' : Roberta Di Padua ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta a dare uno schiaffo a Riccardo Guarnieri durante una puntata di Uomini e Donne. La trentasettenne ha spiegato, nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, di essere andata a Taranto da Riccardo circa una settimana fa e di ritrovarsi ora con 'il vuoto assoluto'. Guarnieri, infatti, ha deciso di interrompere la conoscenza con Roberta e, dopo, ha chiesto anche di ...

U&D - Riccardo Guarnieri difende Roberta dopo lo schiaffo. Il web invece : 'Deve andare a casa!' : Aggiunge poi di essere rimasto onorato e sorpreso per avere ricevuto solidarietà soprattutto da parte del mondo femminile, cosa che lo ha confortato molto, visto e considerato che ultimamente è stato ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri dopo lo schiaffo di Roberta : "Sostegno da parte delle donne" : Riccardo Guarnieri, nelle scorse ore, con un post su Instagram Stories, ha commentato lo spiacevole episodio capitato durante la puntata di 'Uomini e Donne' andata in onda ieri pomeriggio. Per il suo atteggiamento non proprio cristallino, il cavaliere tarantino si è beccato un ceffone da Roberta che sembra aver messo definitivamente la parola fine alla frequentazione: Ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata, purtroppo sono cose che ...

Riccardo Guarnieri/ Schiaffo da Roberta di Padua : 'sei una mer*a' - Trono Over - : Riccardo Guanieri e Roberta di Padua si sono lasciati? Dopo il no del pugliese a Uomini e donne i due si sono rivisti, ma per quale motivo?

Trono Over - Riccardo Guarnieri e Ida tornano insieme? Parla lui : Riccardo del Trono Over rivuole Ida Platano? Il post del cavaliere spiazza Nonostante Riccardo Guarnieri e Ida Platano si siano lasciati da mesi, i fan non hanno ancora perso la speranza di rivederli insieme. E a tal proposito il post che ha scritto poco fa su instagram il cavaliere del Trono Over ha ancora di più acceso gli animi tra i supporter. Cosa ha dichiarato? Il cavaliere ha pubblicato un suo selfie sul social fotografico, e nella ...

Il Paradiso delle signore 3 anticipazioni : i GUARNIERI in difficoltà - problemi per Riccardo e MARTA : Desiderosi di un lieto fine per Il Paradiso delle signore nonostante la notizia della prossima chiusura della fiction daily, vediamo insieme cosa ci svelano le anticipazioni delle prossime puntate. I guai in casa GUARNIERI sembrano non finire e ognuno dei membri della famiglia pare dover combattere una propria guerra personale: Adelaide (Vanessa Gravina) non riesce ad accettare la presenza di Andreina (Alice Torriani) come nuova fiamma e ...