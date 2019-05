Il roguelike Dead Cells è in arrivo su iOS

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilmetroidvaniasi prepara a fare il suo debutto su dispositivi mobile. Playdigious ha infatti annunciato che il titolo di Motion Twins arriverà quest'estate su dispositivi iOS al costo di 9,99 dollari. Inoltre è attesa anche una versione Android, che però sarà disponibile in un secondo momento.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione della versione mobile:"La morte non è la fine. Gioca nei panni di un esperimento alchemico fallito ed esplora il castello per scoprire cos'è accaduto su questa cupa isola. Questo assumendo che tu sia in grado di combattere contro i suoi guardiani.è un action roguevania che richiederà di dominare un frenetico sistema di combattimento 2D che include svariate armi da utilizzare contro minion e boss. Uccidi, muori, impara e ripeti."Leggi altro...

