È successo in TV - 7 maggio 1998 | Gli esami non finiscono mai su Rai 3

(Di martedì 7 maggio 2019)Quante volte avrete sentito parlare di un detto evergreen come Glinonmai? Un goal a porta vuota per riprendere la frase, trasformarlo in titolo, format e portarlo in prima serata sulla terza rete Rai. Il 7la trasmissione prende il via per circa 2 mesi, l'ambientazione rigorosa in una scuola romana con tanto di cattedra e lavagna.Glinonmai è un lungo colloquio (cento minuti) un po' per celia un po' sul serio con l'ospite di turno. Il programma, che prende spunto dal detto sopra citato, propone ogni settimana ''nandi famosi'' (del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e della cultura), sono cinque per puntata e vengono sottoposti alle domande incrociate della Commissionenatrice composta da docenti veri e ''presunti'' come Bruno Gambarotta, Bruno Gambarotta, Bruno Voglino e Nicola Pistoia.prosegui la ...

