Comizio di Salvini a Salerno | i poliziotti fanno togliere a una signora lo striscione

Avellino - proteste al Comizio di Salvini e il supporter leghista tenta di aggredire una ragazza tra urla e spintoni : Non son mancati momenti di tensione davanti al cinema “Partenio”, dove è intervenuto Matteo Salvini a sostegno della candidata della Lega, Biancamaria D’Agostino. Poco distante dalla struttura, un gruppo di manifestati ha contestato la presenza del vicepremier in città al coro di “Avellino non si lega” e intonando “Bella ciao”. Non sono mancate le repliche da parte dei sostenitori di Salvini che hanno risposto ...

Salvini in piazza a Salerno - M5S sulle barricate : no al Comizio : Sarà probabilmente il maltempo di una primavera che sa di autunno a sbrogliare la matassa. Come un deus ex machina, la pioggia potrebbe mettere fine alla querelle sulla concessione di piazza...

Zingaretti : 'Salvini latitante - un Comizio in meno e più ore al ministero' : ... askanews, - 'Quel che accade nel Paese, mentre Salvini è latitante, ci dà la fotografia della scelta del ministro: lui non fa gli interessi dell'Italia, fa solo quelli del suo partito', 'la politica ...

San Giuseppe Vesuviano - arriva Salvini per un Comizio e il sindaco chiude le scuole : Matteo Salvini, leader politico della Lega Nord, nonché Ministro dell'Interno e vice-premier del Governo Conte, sarà a San Giuseppe Vesuviano lunedì prossimo, 6 maggio 2019, intorno alle ore 20:00, in piazza Giuseppe Garibaldi dove l'esponente politico terrà un comizio in occasione delle imminenti elezioni europee del prossimo 26 maggio. Per l'occasione, Vincenzo Catapano, sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano, ha deciso con propria ...

Il battibecco tra Salvini e Boldrini dopo il Comizio a Forlì : Fatto sta che a tenere banco sui social sono il congiuntivo mancante e la risposta della Boldrini che, per dovere di cronaca, con Forlì non ha alcun particolare legame: è nata a Macerata ed è stata ...

Forlì - Comizio di Salvini su balcone. Sindaco : Scimmiotta adunate - : Polemica sulla chiusura del tour elettorale in Emilia Romagna del leader della lega. Il primo cittadino Davide Drei: "In un luogo di rispetto e memoria per i partigiani, è semplicemente inaccettabile"

Cgil denuncia : attivisti aggrediti dopo Comizio Salvini a Modena : aggrediti e picchiati da manifestanti pro-Lega "per aver sostenuto i valori dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti e per aver rivendicato difeso la salvaguardia dei propri posti di lavoro". ...

Il Comizio di Salvini dal balcone del Duce a Forlì : è polemica : Il vice premier leghista ha chiuso il tour in Emilia Romagna affacciandosi alla piazza dal palazzo del Municipio. L'ira del sindaco: "Scimmiotta le adunate fasciste"

Forlì - Salvini fa un Comizio dallo stesso balcone di Mussolini. Il sindaco : «Scimmiotta il duce» : Matteo Salvini conclude il suo tour in Emilia-Romagna con un comizio improvvisato, affacciandosi al balcone del Comune di Forlì. Non un affaccio qualunque, me lo stesso dal quale Benito Mussolini, ...

Modena - scontri tra centri sociali e polizia prima del Comizio di Salvini : Matteo Salvini ha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a Modena, ma prima di arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo comizio, sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui. Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire ...

Modena - con Salvini c'è anche Luca Toni : con lui al Comizio sul palco : attivo sostenitore - Il Campione del Mondo, ex attaccante di Palermo, Fiorentina, Bayern, Juve e Roma aveva precedentemente mostrato una certa vicinanza con il partito di Matteo Salvini, già "...

Comizio di Salvini a Modena : lancio sassi - contestazioni - cariche della polizia e un ferito : Nuovi scontri a Modena nella zona di Novi Sad al presidio del collettivo Guernica e studenti organizzato per protestare contro la visita di Matteo Salvini in città: cariche delle forze dell'ordine su ...

Europee - l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al Comizio di Modena : L’ex calciatore e oggi dirigente sportivo Luca Toni è comparso sul palco con Matteo Salvini, durante il comizio elettorale a Modena. Originario di Pavullo nel Frignano, Toni è stato campione del mondo 2006 e ha giocato come centravanti nel Palermo, nella Fiorentina e nel Bayern L'articolo Europee, l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena proviene da Il Fatto Quotidiano.