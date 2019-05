Appuntamento con Terzo Tempo questa sera su TeleRama

Red Bull Cliff Diving World Series – Tutto pronto per la seconda tappa - il 12 maggio Appuntamento a Dublino : Domenica 12 maggio per la prima volta 24 tuffatori delle grandi altezze si sfideranno nella capitale irlandese al porto di Dún Laoghaire Dopo che i campioni in carica Gary Hunt (GBR) e Rhiannan Iffland (AUS) hanno dominato la tappa d’apertura nelle Filippine a metà aprile, la Red Bull Cliff Diving World Series vola in Europa per la tappa più a nord della stagione: Dublino. Dal caldo tropicale delle lagune di El Nido al clima rigido della ...

Niccolò Fabi torna con un tour teatrale/ 'Un Appuntamento al buio' : ecco le date : Niccolò Fabi annuncia il suo ritorno dopo la pausa: il cantautore svela le date del tour autunnale, in partenza il prossimo primo dicembre.

Programmi TV di stasera - lunedì 6 maggio 2019. Su Rai2 nuovo Appuntamento con «Made in Sud» : Fatima Trotta e Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - Par Condicio - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2005, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Una telefonata all’alba sveglia Montalbano. In una cava di pietra è stato ritrovato il cadavere di un mafioso. Tutto lascia pensare che sia ricominciata la guerra fra due clan, ma Montalbano non ne è convinto. Contemporaneamente, scompare nel nulla ...

Ferderalberghi : conclusa a Capri l'Assemblea nazionale. Appuntamento A Parma : ... da 30 anni nel settore, fortemente voluto da Centinaio che aveva promesso un esperto a capo del "braccio armato" della promozione italiana nel mondo. "Non lo invidio " ha affermato Bocca " ma gli ...

Ferderalberghi : conclusa a Capri l'Assemblea nazionale. Appuntamento A Parma : Si è chiusa oggi, al Quisisana di Capri, la 69/a convention di Federalberghi. Nella giornata conclusiva l'attenzione è stata rivolta ai prossimi obiettivi che il turismo italiano non può assolutamente ...

Lazio - doppio Appuntamento con la Dea della speranza : C'è la Dea sulla strada che porta alla felicità. Il doppio incrocio con l'Atalanta sarà decisivo per capire il futuro della Lazio e di Inzaghi. Oggi in campionato e mercoledì prossimo in finale di ...

Rugby - Pro14 2019 : le formazioni ufficiali di Munster-Benetton Treviso. Appuntamento con la storia per i veneti : Oggi, sabato 4 maggio 2019, fischio d’inizio alle ore 16.00 italiane: Appuntamento con la storia per il Benetton Treviso. La franchigia italiana del Pro 14 si gioca un posto in semifinale nell’ex torneo celtico: servirà l’impresa in terra irlandese contro il Munster. Si gioca in turno secco con gli italiani che giocheranno lontano dalle mura amiche per il peggior piazzamento nella stagione regolare. Gli irlandesi infatti hanno ...

"Ultimo Appuntamento" : a Finalborgo unconvegno per ricordare Janira D'Amato : Per commemorare la tragica ricorrenza del secondo anno della scomparsa di Janira D'Amato, trucidata a soli vent'anni dall'ex fidanzato Alessio Alamia, il Lions Club Finale Ligure " Loano "Pietra ...

Lazio-Atalanta - gara con vista Champions : Appuntamento su Sky : La 35esima giornata di Serie A propone diverse gare interessanti che potrebbero avere risvolti decisivi per diversi obiettivi. Tra questi c’è la sfida tra Lazio e Atalanta, entrambe in lotta per il quarto posto che consentirebbe di avere la garanzia di disputare la Champions League nella prossima stagione. La classifica si è fatta decisamente corta […] L'articolo Lazio-Atalanta, gara con vista Champions: appuntamento su Sky è stato ...

Topspeed.blog Appuntamento in tv con Ruote in Pista! - Top Speed : La nuova Fiesta messa a punto dalla Sport Technologies si rivela un vero peperino. In pista e su strada abbiamo provato anche la nuova BMW Z4 … e ci è proprio piaciuta! A Torino è nato un ...

MUSE TRENTO * NEXT : « CHI CONTROLLERÀ L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE? ULTIMO Appuntamento IL 7 MAGGIO » - : Il Centro conta più di 200 dipendenti, ricercatori, sviluppatori, project managers e studenti di dottorato, che lavorano nei settori delL'INTELLIGENZA artificiale, della scienza dei dati e dell'...

'Parole Note Live' : ultimo Appuntamento con la rassegna 'Teatro on air' : Il pubblico può essere presente in sala, ma anche seguire da tutta Italia gli spettacoli in diretta online, gratuitamente, tramite Radio Oltre, la web radio dell'Istituto dei ciechi 'Francesco ...

Allegri-Agnelli - Appuntamento con il futuro : Sono ore calde per il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. La dirigenza ha fretta di iniziare a programmare la prossima stagione, l'allenatore invece la tranquillità di un altro anno di ...