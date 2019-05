Timofej Andrijashenko | dalla Scala a Londra Il celebre ballerino si racconta a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Forza e delicatezza, eleganza e intensità. Il talento di, giovanissimo primodella compagnia scaligera, è sintesi di opposti. La sua recente interpretazione in Woolf Works di Wayne McGregor al Teatro alladi Milano è stata una rivelazione. Subito confermata dal direttore del Royal Ballet diche era seduto in platea. Kevin O’Hare non ha perso tempo. Lo ha invitato a danzare al Covent Garden nel ruolo protagonista di Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan, a fianco della principal dancer Melissa Hamilton. Dopo Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Massimo Murru, anche per il 24enne “Tima” è arrivata l’occasione di confrontarsi con il pubblico londinese.Ha appena danzato al Covent Garden diin Romeo e Giulietta: se lo aspettava? E’ stata una sorpresa. Kevin O’Hare si era complimentato con me alla prima di Woolf Works ma non aveva ...