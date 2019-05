Sfollati del Morandi | gli ultimi rientri «È un modo per voltare pagina»

Ponte Morandi - ultimo rientro nella “zona nera” degli Sfollati : a breve abbattimento delle case : Sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Ponte Morandi la cosiddetta “zona nera” e che oggi, per l’ultima volta, avranno accesso alle proprie case che verranno abbattute. Nel pomeriggio, alle 14, altre famiglie potranno rientrare per l’ultima volta e così domani. “Viviamo un doppio sentimento – ha detto Franco Ravera, portavoce del Comitato degli sfollati – da una ...

Sfollati del Morandi - gli ultimi rientri : Con il primo ingresso alle 8 da via Capello si è aperto l’ultimo passaggio nelle abitazioni che i residenti hanno ceduto alla struttura commissariale

Il ciclone Fani devasta la costa orientale dell’India : 3 morti e oltre un milione di Sfollati : A causa del ciclone Fani sono già oltre un milione gli sfollati nello Stato dell’Orissa, sulla costa orientale dell’India: la tempesta ha generato forti piogge e raffiche di vento oltre i 200 km/h. Il ciclone ha causato 3 morti, ed è uno dei più potenti che si sia abbattuto nella regione negli ultimi anni. La prima zona a essere colpita è stata quella della città turistica di Puri, dove si trova l’antico tempio Jagannath, ...

Escalation violenza in Libia : Haftar bombarda a est della capitale - Tripoli risponde. Oltre 200 morti - saliti a 25mila gli Sfollati : I caccia di Khalifa Haftar hanno effettuato due raid nel corso della notte sul fronte orientale di Wadi Rabie, circa 30km a est di Tripoli, e su Suani beni Adem, 25 km a sudovest della capitale. A Wadi Rabie, il bilancio e' di 4 morti e 6 feriti tra le file dei militari fedeli al governo di unita' nazionale guidato da Fayez al Sarraj. Secondo alcuni osservatori, potrebbe trattarsi dei segnali di preparazione dell'attacco delle milizie del ...

Libia - l’allarme dell’Onu : da Tripoli 16 mila Sfollati : È salito a circa 16 mila il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo scrive l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha). Dando un aggiornamento flash sulla situazione nei dintorni della capitale, l’Onu precisa che oltre duemila sono le persone che hanno lasciato le proprie case solo nelle ult...

Libia - allarme dell'Onu : boom di Sfollati : 10.00 "I pesanti scontri a fuoco e il bombardamento di artiglieria nelle zone residenziali di Ain Zara e Khalla al Forjan si sono tradotti in un'impennata degli sfollati a Tripoli e dintorni, raddoppiati nelle ultime 48 ore a oltre 6.000 persone". Lo scrive l'ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari in un aggiornamento sulla situazione. Le Nazioni Unite continuano a chiedere una tregua umanitaria temporanea per consentire la ...

Libia : almeno 32 morti dall'inizio dell'offensiva di Hafta - 2000 gli Sfollati a Tripoli : E' di almeno 32 morti e 50 feriti il bilancio parziale dell'offensiva lanciata dall'esercito del generale Khalifa Haftar su Tripoli. Lo ha reso noto il ministro della Sanità del governo di accordo ...

Nell'anno del crollo del Ponte Morandi superbonus ai vertici di Atlantia. La protesta di Sfollati e M5S : Nell'anno del crollo del Ponte Morandi, i vertici di Atlantia, controllante di Autostrade per l'Italia, abbiano ricevuto superbonus che hanno fatto lievitare sensibilmente i loro compensi. Giovanni Castellucci ha percepito nel 2018 un compenso di 5,05 milioni di euro in qualità di ad e dg di Atlantia, incluso un bonus di 3,72 milioni di euro. Il presidente, Fabio Cerchiai, ha incassato 1,28 milioni, tra cui un bonus di 560 mila euro. ...