Serie B | il Foggia si aggrappa a Greco | 1-0 al Perugia e salvezza ancora possibile

Risultati Serie B - 37^ giornata diretta live – Si gioca Foggia-Perugia : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/43 Simone Fanini/LaPresse ...

Probabili Formazioni Foggia-Perugia - Serie B 06-05-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Foggia-Perugia, 37^ giornata, lunedì 6 maggio ore 21.00. I ”satanelli” si giocano la salvezzaLo spezzatino della Serie B si conclude con l’incontro da dentro o fuori tra Foggia e Perugia. Obiettivi opposti per una partita sicuramente interessante quella che andrà in scena questa sera allo ”Zaccheria”. La squadra di Gianluca Grassadonia deve solo vincere se vorrà ...

Serie B - i risultati della 35giornata : Cittadella - rimonta da playoff. Foggia nei guai : CITTAdella-ASCOLI 2-2 36' Valentini, A,, 39' Ardemagni, A,, 63' Panico, C,, 65' Moncini, C, CITTAdella, 4-3-1-2, : Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, 85' Settembrini,, Iori, 70' ...

Probabili Formazioni Cremonese-Foggia - Serie B 28-04-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Cremonese-Foggia, 35^ giornata, domenica 28 aprile ore 15.00. Caretta-Montalto dal 1′, rientra Martinelli.La Cremonese per avvicinarsi agli spareggi promozione, il Foggia per evitare la retrocessione e play out dopo aver scontato 6 punti di penalizzazione. I grigiorossi sono imbattuti da sette giornate e nell’ultimo turno hanno sbancato il campo del Cittadella per 1-3. Attualmente ...

Serie B - Venezia-Foggia 1-0 : Cosmi vede la salvezza : VENEZIA -E' il Venezia a vincere lo scontro salvezza con il Foggia . L' 1-0 del Penzo porta la firma di Di Mariano che, al 33', porta avanti i padroni di casa dopo aver trasformato un calcio di rigore,...

Probabili Formazioni Venezia-Foggia - Serie B 13-04-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Venezia-Foggia, 33^ giornata, sabato 13 aprile ore 18.00. Di Mariano nel 3-5-2.Alle ore 18 scontro diretto in zona retrocessione. Il Venezia è alla ricerca della prima vittoria dopo dieci giornate, mentre il Foggia, dopo tre, è tornato alla vittoria allo ”Zaccheria” battendo per 1-0 lo Spezia. I veneti non possono più lasciare per strada punti importanti per raggiungere la salvezza. ...

Diretta Venezia Foggia/ Streaming video DAZN : delicata sfida salvezza - Serie B - : Diretta Venezia Foggia Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

Serie B Foggia - Grassadonia : «Venezia? Non vince da tanto - ma avrà il fattore campo» : Foggia - Gianluca Grassadonia ha già fatto capire ai suoi giocatori cosa si attende da loro per la gara forse più importante dell'anno. 'La settimana è andata bene, abbiamo lavorato come sempre ed è ...

Serie B Foggia - Grassadonia : «Con il Venezia per noi è una finale» : Foggia - Vincere corsari per sperare nella salvezza: questo il diktat di Gianluca Grassadonia ai suoi. 'La settimana è andata bene, abbiamo lavorato come sempre ed è normale che la vittoria ci fa ...

Video/ Foggia Spezia - 1-0 - : highligths - Iemmello firma la vittoria pugliese - Serie B - : Video Foggia Spezia, 1-0,: highlights e gol della partita di Serie B, 32giornata. Immagini salienti dallo stadio Zaccheria, decide il gol di Iemmello.

Serie B - Cittadella-Livorno 4-0. Colpi per Foggia e Carpi con Spezia e Padova : Con un netto 4-0 al Livorno, il Cittadella si rilancia nella corsa ai playoff: i veneti grazie al successo di oggi salgono al settimo posto in classifica. Notte fonda per i toscani che vengono ...

Risultati Serie B - diretta live 32^ giornata : ok Cittadella e Foggia - il Carpi vince lo scontro salvezza - la classifica aggiornata [FOTO] : 1/50 Foto LaPressse ...

Serie B - UFFICIALE : ricorso del Foggia contro la Figc per la penalizzazione : ... comma 5, CGS CONI; nel merito, in via principale, accertato e dichiarato il vizio di non conformità della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Video/ Brescia Foggia - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Brescia Foggia, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita di Serie B. Le immagini salienti della partita della 30giornata al Rigamonti.