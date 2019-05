Francesco Bombaci | chi è | carriera e biografia a The Voice 2019

termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2019): chi è,a Theè un cantante di 25 anni di Imola ed è uno dei concorrenti di Theof Italy. Programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Nella seconda puntata del talent, durante le Blind Auditions, il cantante riesce a conquistare un posto nel team del coach Morgan.: chi è enasce a Imola il 19 luglio del 1993. Ha studiato presso l’Istituto d’Istruzione SuperioreAlberghetti, ma il suo sogno è sempre stato quello di cantare. Sogno che, in parte, ha già realizzato. Infatti, il cantante di Imola ha cominciato la propriacantando nei bolognesi A Nameless Inertia.è un cantautore e polistrumentista: suona il basso e la chitarra. Fin da bambino ha mostrato il suo interesse per la musica, trascinando per casa un ...

