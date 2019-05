leggo

(Di lunedì 6 maggio 2019) E tanto per chiarire, sono entrato in politica da solo e in modo del tutto indipendente". C'ERAVAMO TANTO AMATI - Un video che lo ritraeva col dito medio alzato, nel 2015, aveva rischiato di far ...

mottagiuseppe1 : RT @matteosalvinimi: Il fallimentare ex ministro greco mi paragona a... Hitler! Ma questi chiacchieroni radical-chic seguono un copione? Un… - matt_guidi : Da Varoufakis ai Mussolini, chi corre per diventare un 'Mep' - via @Agenzia_Ansa @ansaeuropa @raelisewin… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Da #Varoufakis a #Szydlo, parte la carica per l'europoltrona. Derby in casa #Mussolini #FOTO… -