Salvini minacciato di morte Ma i democratici restano in silenzio

Manifestante urla contro Salvini - il Ministro denuncia : 'Rincorso e minacciato'(VIDEO) : Matteo Salvini, sondaggi alla mano, può essere considerato il politico più influente dell'attuale momento politico italiano. È il frutto di una capacità di catalizzare, molto più degli altri, l'attenzione dei cittadini. In molti lo osannano e riempono le piazze per lui, ma tanti sono anche coloro i quali non perdono occasione per manifestargli il proprio dissenso, anche con gesti eclatanti. È successo questo, ad esempio, davanti al Senato quando ...