Microsoft regala quattro spaventose Xbox One ispirate a Godzilla

(Di domenica 5 maggio 2019) In occasione del debutto diII: King of Monsters nelle sale cinematografiche,ha messo in palioedizioni limitate diOne dall'aspetto minaccioso.Le console non sono delle varianti personalizzate con delle semplici decalcomanie, ma piuttosto presentano delle decorazioni 3D che ricordano le fattezze del celebre mostro giapponese e degli altri tre "kaiju" protagonisti della pellicola, ovvero Mothra, Rodan e King Ghidorah. Ad esempio, come potrete notare nell'immagine di seguito, laOne diè ricoperta di squame e di scaglie azzurre.Come segnala PlayCrazyGames, partecipare al concorso è davvero molto semplice: vi basterà condividere il tweet qua sopra e tenere incrociate le dita nella speranza di diventare uno deifortunati vincitori. L'iniziativa è valida per tutti i paesi in cui è attivo il servizioLive, dunque anche in ...

