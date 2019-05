Maltempo | fulmine sulla cattedrale | chiuso il duomo di Vigevano

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Unha colpito il campanile deldiprovocando la caduta di calcinacci e la chiusura dellaper ragioni di sicurezza. L’incidente si e’ verificato durante il forte temporale che ha messo in ginocchio la scorsa notte l’intera provincia di Pavia.Poco dopo le 22,15 il cupolino della lanterna a 43 metri d’altezza e’ stato centrato e danneggiato dal. Il parroco del, don Mauro Bertoglio, ha dato l’allarme e all’alba il vescovo, monsignor Maurizio Gervasoni, e’ andato a verificare di persona la situazione. In attesa che iltorni agibile le funzioni saranno celebrate nella chiesa del seminario.L'articoloildiMeteo Web.

