Libia | chi è Khalifa Haftar | il generale amico della Cia che piace a Trump

Conte a Tunisi : con la crisi in Libia rischio infiltrazione di terroristi islamici : «Fermenti jihadisti - si legge nella relazione sulla politica di informazione per la sicurezza 2018, il documento è redatto dall'intelligence, - hanno interessato altri Paesi del Nord Africa, ...

Libia - Sarraj chiede l'arresto di Haftar e di altri 63 : Il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che ha assunto l'incarico ad interim della Difesa, ha chiesto alla Procura militare di arrestare il generale Khalifa Haftar e altre 63 ...

Libia : Noc - produzione petrolio a rischio : ROMA, 28 APR - La Compagnia petrolifera libica, Noc, chiede "l'immediata cessazione delle ostilità" che "mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale". La Noc, afferma il presidente Mustafa Sanalla, "è fortemente preoccupata per "la minaccia alle infrastrutture energetiche" e la "militarizzazione" di alcuni impianti e terminal, ...

Libia - Noc : fermare le ostilità - produzione petrolio a rischio : ... - La Compagnia petrolifera nazionale della Libia, Noc, ha chiesto oggi 'l'immediata cessazione delle ostilità' nel Paese che mettono 'a serio rischio' le attività di produzione e l'economia ...

Il Papa ha chiesto di portar via i profughi dalla Libia : La situazione dei profughi in Libia 'è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al piu' presto evacuati ...

Il Papa ha chiesto di portar via i profughi dalla Libia : La situazione dei profughi in Libia "è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al piu' presto evacuati attraverso corridoi umanitari". E' l'appello di Papa Francesco in occasione della recita del Regina Coeli in Piazza San Pietro. "Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia" ha ...

Libia : Conte da Pechino - unica soluzione è quella politica : Pechino, 27 apr 17:10 -, Agenzia Nova, - Il dossier libico coinvolge vari attori internazionali, ma l'unica soluzione è quella politica: la via militare non sta offrendo soluzioni...., Cip,

Libia - Conte incontra Putin a Pechino : «Lavorare insieme a una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al...

Pechino - Conte incontra Putin : «Sulla Libia lavoriamo insieme ad una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al presidente russo Vladimir Putin

Conte con Putin a Pechino : «Sulla Libia lavoriamo insieme ad una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al presidente russo Vladimir Putin

Libia - Conte incontra Putin a Pechino : «Lavorare insieme a una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al...

Libia - Conte a Putin 'Insieme per trovare una soluzione'/ L'incontro a Pechino : Libia, Conte ha incontrato Vladimir Putin a margine del meeting per la Via della Seta in corso a Pechino: "Troviamo una soluzione insieme"

Libia - Conte sente Al Sarraj : “Nè con lui né con Haftar”. A Pechino vedrà Putin. Minacciato l’ospedale di Misurata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte coglie l’occasione del forum di Pechino sulla Via della seta per cercare la sponda di due interlocutori privilegiati di Haftar: il leader russo Vladimir Putin e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. L’obiettivo è fermare l’escalation militare in Libia, per evitare una nuova Siria a due passi dall’Italia. La posizione del governo, “né con Al Sarraj né con Haftar” si ...

Libia - Conte sente Al Sarraj e a Pechino vedrà Putin e al Sisi per frenare la crisi. Haftar minaccia l’ospedale di Misurata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte coglie l’occasione del forum di Pechino sulla Via della seta per cercare la sponda di due interlocutori privilegiati di Haftar: il leader russo Vladimir Putin e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. L’obiettivo è fermare l’escalation militare in Libia, per evitare una nuova Siria a due passi dall’Italia. La posizione del governo, “né con Al Sarraj né con Haftar” si ...