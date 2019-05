Flat tax | autonomie e caso Siri Le bordate di Conte su Salvini 

Autonomia e Flat tax - il do ut des di Matteo : Confida Denis Verdini, per tanti anni plenipotenziario di Berlusconi: 'Ho parlato con Matteo cinque ore di politica - anche se non so se stava appresso a me o faceva il gattone con mia figlia - e gli ...

I conti in tasca alla Flat Tax : Ciò che è inaccettabile, nel dibattito in corso nella maggioranza, non è tanto la scelta, proposta all'elettorato e scritta nel contratto, di adottare o meno la Flat tax o qualcosa di simile; ma la ...

Siri - Paragone : “Caro Salvini - l’onestà è un valore”. Poi ai leghisti : “Flat tax? Lasciamola perdere - riduciamo bollette” : “Caro Salvini, l’onestà è un valore”. A dirlo, dal palco di Civitavecchia durante il tour “Avanti tutta”, Gianluigi Paragone, riferendosi al caso del sottosegretario leghista Armando Siri. Poi il senatore del M5s ha annunciato una “battaglia per abbassare il caro bollette”. E rivolto ai leghisti: “Lasciamo perdere la flat tax“. L'articolo Siri, Paragone: “Caro Salvini, l’onestà è ...

L'ira di Siri anche con la Lega 'Ho inventato la Flat tax. Scaricato'' : «Ma cosa credono? Non mi possono mica scaricare così. Non mi possono mica usare come carne da macello per la campagna elettorale delle Europee. Io resisto» Segui su affaritaliani.it

Salvini : Flat tax emergenza nazionale - nessuno nel governo freni : Budapest, 2 mag., askanews, - "Qualcuno dice che la flat tax può aspettare, mi auguro che il governo italiano per la parte non legista è l'unico modo per tornare a crescere non dello 0 virgola ma dell'...

Detrazioni fiscali e bonus : taglio in vista per la Flat tax dal 2020 : Detrazioni fiscali e bonus: taglio in vista per la Flat tax dal 2020 Sono ormai mesi che si paventa un riordino della vasta platea di deduzioni e Detrazioni a disposizione dei contribuenti italiani. Detrazioni fiscali: verso un riordino delle agevolazioni Il taglio delle cosiddette tax expeditures è un punto del recente DEF (Documento di Economia e Finanza) pubblicato dal Governo Conte. L’obiettivo dell’esecutivo chiaramente è quello di ...

Vittorio Feltri - bordata su Flat tax e reddito : "Il barile è vuoto. Cosa non hanno capito i politici" : "Il Primo maggio è la festa più insulsa dell'anno. Si festeggia il lavoro, ma quale? Il lavoro nero". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, tuona: "Tutti parlano di lavoro e nessuno lo crea. Gli imprenditori, gli unici che possono fare questa operazione, in Italia sono o

Flat tax - Salvini in pressing : "Fare più in fretta se economia positiva" : 'Ora non è il momento', 'Bisogna fare più in fretta'. Nel governo si riapre lo scontro sulla Flat tax : se il premier sembra voler prendere ancora tempo prima di affrontare il tema della 'tassa piatta'...

Di Maio stoppa la Flat tax leghista e in Cdm è scontro sull'Autonomia : Il suo cavallo di battaglia, perfetto da spingere al galoppo proprio adesso che l'economia mostra un sussulto di segno più: 'La riduzione delle tasse per famiglie e lavoratori è doverosa. Bisogna ...

Pil - Salvini : avanti con la Flat tax. Di Maio : ora aumentiamo i salari. Tria : possibile crescita oltre +0 - 2% : «I dati positivi sul pil, sul lavoro e sulla ripresa economica impongono al governo una doverosa e sostanziale riduzione delle tasse. È obbligatorio realizzare al più presto la...

Flat tax - scontro nel governo. Salvini : va fatta. Di Maio : priorità non far aumentare l'Iva : E' di nuovo scontro nel governo sulla Flat ta x. Il vice premier Matteo Salvini coglie al volo l'occasione dei dati positivi sul Pil per tornare a ripetere: va fatta subito. Il premier Giuseppe Conte, ...

Fonti P.Chigi : Conte chiaro su Flat tax : 17.40 "Le parole del presidente Conte in conferenza stampa a Tunisi sulla flat tax sono state chiare e inequivocabili: la riforma fiscale va fatta,è un obiettivo di tutto il governo, punto qualificante del contratto. Nei prossimi mesi si discuterà della Manovra economica e sarà l'occasione per lavorarci. Ogni diversa interpetazione è del tutto fuorviante". Lo riferiscono Fonti di Palazzo Chigi.

