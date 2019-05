Trenta | il M5s attacca Salvini | Hai superato una linea rossa

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) di Trenta. Il Viminale : faccia il ministro : Smentita la notizia di pescherecci italiani salvati dalla Marina Militare in acque libiche. Il ministero dell’Interno attacca: «Le Forze armate meritano di più». La Difesa: «Dispiace per l’Italia»

M5S : "Viminale supera linea rossa - Trenta non si tocca" : "Con i fatti di Napoli e prima ancora di Torino, Roma e San Donato milanese, non capiamo dove il Viminale trovi il tempo per occuparsi di un tweet. Forse farebbe meglio ad occuparsi della sicurezza ...

25 aprile - ministro Trenta : “Inquietano i richiami a regimi nefandi - non è tutto risolto”. Zingaretti : “Ipocrisia M5s” : “Ci inquietano i richiami, troppo frequenti, ai simboli di regimi nefandi, o la fascinazione per i moderni autoritarismi. Non è tutto risolto”. Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha parlato in vista delle celebrazioni del 25 aprile, dopo le polemiche che si sono susseguite nei giorni scorsi, con il governo che si è spaccato anche su questo punto dopo che Matteo Salvini ha annunciato l’assenza dei membri del ...

Salvini-Esercito - il silenzio della Trenta. M5s non vuole soffiare sul fuoco delle polemiche : Era iniziato come un contrasto tutto politico, sui porti chiusi e su come rispondere a un'eventuale escalation in Libia e conseguente aumento di sbarchi, si è trasformato in uno scontro istituzionale e di competenze che potrebbe sfumare nel cielo come una bolla di sapone od esplodere con conseguenze imprevedibili. Dopo i malumori filtrati dallo Stato maggiore della Difesa martedì per la direttiva sul controllo del mare ...

Elisabetta Trenta si schiera col M5s contro Matteo Salvini : vuole accogliere in Italia i disperati libici : "Bisogna lavorare su una soluzione alternativa alla chiusura dei porti". Elisabetta Trenta, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, attacca il ministro Matteo Salvini sulla questione migranti e sulla crisi libica: "Quelli che dicono 'attaccate perché altrimenti arrivano i migranti' non hanno capit