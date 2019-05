Salvini | Montecatini torni a vivere di lavoro e non di mignotte

notizie.tiscali

(Di sabato 4 maggio 2019) Roma, 4 mag., AdnKronos, - "Questa deve tornare ad essere una città bella che viva die non di". Lo ha detto Matteo. "Di, di bellezza, di cure termali ...

annalisabi76 : RT @grotondi: Salvini nel comizio quotidiano auspica che ‘Montecatini possa tornare a vivere di lavoro e non di mignotte’.Solidarietà alle… - riccardo_71 : Salvini alle Terme di Montecatini. Si sta ammazzando di lavoro! Lavora per la Lega, ma lo fa da Ministro. Sarebbe s… - emmegilliart : RT @grotondi: Salvini nel comizio quotidiano auspica che ‘Montecatini possa tornare a vivere di lavoro e non di mignotte’.Solidarietà alle… -