Ronaldo diventa un cartone animato | protagonista di Striker Force 7

Kutuzov : “Non credevo che Cristiano Ronaldo sarebbe diventato così forte. Allo Sporting pensava solo a…” : Intervista della “Gazzetta dello Sport” a Vitali Kutuzov, ex attaccante bielorusso, compagno di Cristiano Ronaldo Allo Sporting Lisbona. L’ex attaccante del Bari ricorda il primo dei 600 gol con i club di Ronaldo, il 7 ottobre 2002 contro la Moreirense: “Fu proprio una bella giornata: io segnai il primo gol alla mezz’ora con un diagonale di destro, poi doppietta di Cristiano e 3-0 finale. Ma più dei gol ricordo le ...

Video Ronaldo - cuore d’oro : le immagini diventano subito virali -VIDEO- : Video Ronaldo- Un campione in campo, un campione anche fuori dal rettangolo di gioco. Cristiano Ronaldo ha attirato su di sè tutte le attenzioni prima del calcio d’inizio della sfida tra Ajax e Juventus. Al momento dell’esecuzione dell’inno della Champions, con le due squadre schierate in campo, il portoghese ha incrociato lo sguardo di un […] More

Cristiano Ronaldo vuole diventare imprenditore : il sogno di CR7 : Cristiano Ronaldo diventa imprenditore. Il portoghese, secondo quanto riportato da As, sogna di aprire una nuova attività a Torino, una pasticceria di dolci portoghesi. Il suo entourage ha già preso contatti per acquistare una bottega nella zona centrale di Torino, tra Via Gramsci e Via Gobetti. Tra le ipotesi anche quella di prendere in affitto un locale appartenuto all’ ex moglie di Alessandro Del Piero. Sarebbe pronto anche il ...

Juve - Kean : 'Sogno di diventare come Ronaldo e Messi' : come ho detto, sono sempre pronto a batterne altri ', così ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Empoli. Nedved: 'Kean? Passi avanti sul rinnovo'

Juventus - Allegri : 'Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi' : Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì ...