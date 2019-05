Poker al Chievo | la Spal è salva

Tutto facile per il Sassuolo : Poker in scioltezza al Chievo : La doppietta tutta di testa di Demiral in apertura e chiusura di primo tempo. E nella ripresa i sigilli di Locatelli e Berardi. Il Sassuolo batte in scioltezza un Chievo sempre più in serie B che, nel ...

Serie A – La Lazio rifila il Poker al Parma - vittoria casalinga per l’Empoli : tra Atalanta e Chievo finisce in pareggio : Lazio a valanga contro il Parma, Atalanta-Chievo finisce in pareggio e successo casalingo per l’Empoli: i risultati di Serie A di questa domenica pomeriggio Tre sono stati i match di campionato scesi in campo in questo pomeriggio domenicale. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per mano del Genoa, un altro risultato per altri motivi clamoroso si è profilato sui campi della Serie A. La Lazio ha infatti battuto con ben 4 gol ...