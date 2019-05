«La Nord Corea lancia una serie di ordigni a corto raggio»

Colloquio Trump-Putin su Venezuela e Corea del Nord : WASHINGTON, 3 MAG - Donald Trump ha parlato per oltre un'ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del Nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. ...

Corea del Nord : 10 milioni di persone minacciate da un’imminente scarsità di cibo a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni : Una valutazione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Repubblica Popolare di Corea (anche conosciuta come Corea del Nord) ha rilevato che, a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni – dovuto a una intensa siccità, a ondate di calore e a inondazioni – 10,1 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare, e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione ...

Onu - rischio crisi alimentare Corea Nord : ANSA, - PECHINO, 3 MAG - La Corea del Nord rischia una grave crisi alimentare necessitando di 1,36 milioni di tonnellate di cereali nel 2019 per compensare l'attuale carenza: è la stima del rapporto ...

La Corea del Nord chiese agli Stati Uniti 2 milioni di dollari per il rilascio di Otto Warmbier : Il conto per le sue "spese mediche" fu accettato da un diplomatico statunitense, ma non è chiaro se fu mai pagato

Ue - Tusk : 'Corea del Nord si impegni concretamente a denuclearizzare' : "Chiediamo alla Corea del Nord di impegnarsi concretamente sulla denuclearizzazione e sullo smantellamento completo, verificabile e irreversibile di tutte le sue armi nucleari". Lo ha detto il ...

Putin invita gli USA al dialogo costruttivo con la Corea del Nord - : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che se gli Stati Uniti dimostrano la volontà di un dialogo costruttivo è impossibile senza condurre negoziati con la Corea del Nord. "Se da parte dei ...

Putin avverte Trump - a Kim più garanzie per denuclearizzazione del NordCorea : Dal primo summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader NordCoreano Kim Jong-un arriva un messaggio chiaro e diretto agli Stati Uniti di Donald Trump: le garanzie di sicurezza offerte da Washington a Pyongyang non sono sufficienti per persuadere il regime a chiudere il suo programma nucleare. Al campus della Far Eastern University di Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo, Putin e Kim con le loro delegazioni hanno avuto oltre tre ...

Il leader Nordcoreano delle trattative con gli USA sul disarmo nucleare ha dato le dimissioni - : L'agenzia Yonhap comunica che al posto di Kim Yong-chol è stato nominato Jang Geum-chol. Il capo del Dipartimento del Fronte Unito del Partito del Lavoro di Corea Kim Yong-chol è stato dimesso dalla ...

Corea Nord - Kim partito per la Russia : ANSA, - PECHINO, 24 APR - Il leader NordCoreano Kim Jong-un è partito oggi col suo treno speciale per la Russia in vista del primo summit col presidente Vladimir Putin. Lo riporta la Kcna, secondo cui ...

Corea del Nord-Russia : Kim Jong-un è partito alla volta di Vladivostok : ... dell'economia, della scienza e dell'economia. Il precedente incontro del Comitato è stato organizzato a Pyongyang nel marzo dello scorso anno. Durante l'incontro, i due paesi hanno discusso l'...

Corea del Nord - Kim partito per la Russia : primo summit con Putin : ... tra cui un gasdotto per poter rifornire direttamente Seul: si tratta di progetti tutti irrealizzabili ora, tra instabilità politica e sanzioni.

Corea Nord - Kim partito per la Russia : 02.30 Il leader NordCoreano Kim Jong-un è partito oggi col suo treno speciale per la Russia in vista del primo summit col presidente Vladimir Putin.Così la KCNA, che scrive che è accompagnato da stretti collaboratori, tra cui il ministro degli Esteri Yong-ho e la vice ministro Choe Son-hui. L'incontro tra i due leader si terrà a Vladivostok.

La Corea del Nord chiede la rimozione di Mike Pompeo dalle trattative sul nucleare : Il Leader Nord Coreano Kim Jong Un insieme al presidente Statunitense Dondald Trump La Corea ha chiesto la rimozione del segretario di Stato americano Mike Pompeo dai colloqui sul nucleare, accusandolo di “parlare di sciocchezze” ed essere “spericolato“. Un alto funzionario del ministero degli Esteri ha detto che ulteriori colloqui sarebbero inutili se il signor Pompeo fosse coinvolto, chiedendo che fosse sostituito da ...