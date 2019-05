Il governo sa solo litigare È ora di mandarlo a casa

governo - l'odg del Consiglio dei ministri con solo «varie ed eventuali» : Nessun vero argomento all'ordine del giorno per il Consiglio dei ministri convocato per questa sera, 30 aprile, alle 21 a Palazzo Chigi. La comunicazione inviata ai ministri dall'Ufficio di Segreteria ...

Oratorio Cup - CSI Roma : «governo e enti locali interessati solo a rabbia e malcontento - oratori avamposti sociali» : Entusiasmo, allegria, divertimento, ma anche agonismo, passione, voglia di vincere. Sono stati questi gli ingredienti della splendida festa dello sport che ha animato il CS Torraccia a Roma nello scorso fine settimana. Sabato 27 e domenica 28 aprile 2019, infatti, si sono svolte le fasi finali della XIV edizione della oratorio CUP, stagione 2018/2019, un evento calcistico organizzato dal CSI, il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Roma, ...

Bonafoni-Veglianti : Comune e governo pensano a periferie solo quando hanno visibilità mediatica : Roma – “Comune e Governo parlano di periferie, senza tenerle in considerazione nella programmazione dei loro interventi se non quando permettono una visibilita’ mediatica. L’incendio che questa notte e’ avvenuto in una discarica abusiva al confine tra il Municipio Roma 4 ed il Municipio Roma 5, alle spalle della stazione delle Ferrovie di viale Palmiro Togliatti, ne e’ l’esempio. Per tutta la notte i ...

Pd - caos Zingaretti-Calenda : ‘Mozione di sfiducia al governo’ - ‘no - solo su Siri’. Ma la legge non lo permette : Durante la presentazione dei candidati della lista Pd-Siamo europei, a Roma, emergono differenze di vedute tra Nicola Zingaretti e Carlo Calenda sul modo di opporsi al governo gialloverde. Per il segretario del Pd la strada giusta è “la mozione di sfiducia al governo per far venire fuori i finti litigi” tra Di Maio e Salvini. Per Calenda, invece, la mozione deve essere su Siri. Peccato, però, che la legge non preveda la mozione di ...

governo : Candiani - 'con liti ci fanno solo perdere tempo' : Corleone (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Con questo tipo di liti, che agli italiani non interessano, ci stanno facendo perdere tempo, e che allontanano la stima rispetto al'azione di Governo". Lo ha detto all'Adnkronos il sottosegretario Stefano Candiani, parlando delle continue liti tra M5S e Leg

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. Gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

"Il governo regge? Solo al 60% E se cade - si torna alle elezioni" : Nella Lega c'è davvero una questione morale come scrive Il Fatto Quotidiano? Il governo sopravviverà alle continua polemiche sul caso Siri e non Solo? Affaritaliani.it lo ha chiesto ad Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, leghista... Segui su affaritaliani.it

Piano B di Salvini? Al voto da solo Ma non sarà lui il killer del governo : "L'unico Piano B che abbiamo è andare alle elezioni politiche da soli". Fonti autorevoli della Lega stroncano i diversi retroscena sui quotidiani che rilanciano l'ipotesi della ricerca di una nuova maggioranza parlamentare in questa legislatura... Segui su affaritaliani.it

Oscar Farinetti : "Sconcertato dal governo e dal reddito di cittadinanza. Salvini ha ragione solo sulle tasse" : Oscar Farinetti, patron di Eataly, non le manda a dire al Governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. E in un'intervista al quotidiano il Tempo si dice sconcertato dall'esecutivo."Io sono sconcertato da questo Governo ma non perdo tutto il mio tempo a criticarlo, semmai vorrei aiutarlo. Bisogna usare meno questi linguaggi negativi e così di moda, parole come scandalo, vergogna, perché alla fine noi italiani sbagliamo sempre le ...

Salvini : crisi di governo è solo nella testa di Di Maio : Salvini: "Macche' crisi di Governo! La Lega vuole solo governare bene e a lungo nell'interesse degli Italiani, la crisi di Governo e' solo per Di Maio

Di Maio : 'Grave che Lega minacci crisi di governo e contatti Berlusconi' - Salvini : 'Macché - è solo nella sua testa' : "La Legalità, l'etica, la questione morale in politica hanno anche un prezzo, a volte, e un peso. Noi questo peso sappiamo sostenerlo. Noi questi valori li abbiamo sempre difesi. E continueremo a ...

