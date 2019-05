blogo

(Di sabato 4 maggio 2019)Il4 si farà, eccome se si farà. Impossibile pensarla diversamente, dopo l'exploit della terza edizione, andata in onda l'inverno scorso su Raidue, che ha superato i 2 milioni di telespettatori, fino a raggiungere il record stagionale e di serie di 2.399.000 telespettatori (10,40% di share) nella puntata del 5 marzo 2019.Programmi come questo, è risaputo, trovano la loro forza nel cast, ed Il3 deve molto agli alunni che si sono ritrovati ad affrontare l'anno scolastico del 1968. Basti ricordare le gemelle Fazzini, diventate delle star sui social network sia durante la messa in onda del programma che dopo.Il4,nei) pubblicato su TVBlog.it 04 maggio 2019 19:12.

Varych4 : Il Collegio 4, partono i casting (anche nei centri commerciali) - tvblogit : Il Collegio 4, partono i casting (anche nei centri commerciali) - SerieTvserie : Il Collegio 4, partono i casting (anche nei centri commerciali) -