quinewselba

(Di sabato 4 maggio 2019) Negli ultimi decenni, con il progredire della scienza meteorologica, questi margini di errore si sono notevolmente ridotti, ma non potranno mai essere azzerati, nemmeno in futuro e soprattutto in ...

QuiNewsElba : #ElbaNoRain, un progetto pilota di #VisitElba #attualità #Capoliveri #Elba #turismo -