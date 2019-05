Casting per una serie Tv per Mediaset e per un docu-reality per la televisione tedesca

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Sono attualmente in corso iper la ricerca di figure varie per realizzare una importantetelevisiva che verrà girata a Genova e che andrà poi in onda sulle reti. Sono inoltre in corso le selezioni per uncon riprese in Italia e che verrà poi trasmesso sul canale televisivo tedesco ZDF.Unatelevisiva Per la realizzazione di unatelevisiva che verrà poi messa in onda sulle retisono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate a Genova a partire dal prossimo 27 maggio e fino, orientativamente, al 15 giugno. In particolare la richiesta in questione è indirizzata verso bambini e bambine di età compresa tra 6 e 10 anni, ragazzi maschi tra 18 e 20 anni, e uomini e donne tra 18 e 65 anni. Si cerca poi un ragazzo tra 15 e 16 anni, anche privo di precedenti esperienze di carattere recitativo ...

musicaworldIT : Il Collegio: al via le selezioni per la quarta stagione del docu-reality INFO - all_music_it : Il Collegio: al via le selezioni per la quarta stagione del docu-reality INFO - AC2_Lit_Agency : Andrea Stasera su Rai Gulp alle 20.35 la replica della quarta puntata de Il Collegio. Se volete partecipare ai cast… -