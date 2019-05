Caso Siri | Salvini scarica Conte | ' Non ha più la mia fiducia' Di Maio | ' Non si può far

Caso Siri - Salvini : "Governo va avanti" : 10.44 "Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. "Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse", ha aggiunto Salvini: "Vediamo se i 5 stelle ci daranno una mano a cancellare quello strumento di tortura fiscale che sono gli studi di settore, ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi governo per poltrona o per indagato per corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Caso Siri - la Lega affila le armi : col M5s è finita : Poi " ha continuato " come governo dobbiamo dare risposte sull'economia, sulla sanità, su tutto il resto". Tradotto: la Lega non ha tempo da perdere con le schermaglie coi 5 stelle, vuole portare a ...

Il Caso Siri e il 25 aprile dominano il dibattito politico su Twitter : Sono il caso Siri, lo stupro di Viterbo e il 25 aprile, che si conferma tema divisivo, gli argomenti più discussi dai politici su Twitter nelle due settimane dal 19 aprile al 2 maggio. È quanto emerge dal rapporto elaborato da Kpi6 per Agi. "Ambiguità sui mafiosi". Il M5s all'attacco su Siri "Toninelli avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuti per aprire i cantieri. Ragioniamo in modo diverso": la risposta di Matteo Salvini al ...

Caso SIRI/ Pecorella : i pm hanno cercato la crisi politica : La Lega dice no alle dimissioni: sarà un voto in Consiglio dei ministri a decidere la sorte del sottosegretario Armando SIRI, indagato per corruzione

Caso Siri - la Lega fa quadrato : Non si dimette | Di Maio : Quanto casino per una poltrona : E il teorico della flat tax indagato per corruzione ringrazia i colleghi del Carroccio e smentisce di sentirsi abbandonato. Il nodo delle dimissioni sarà sciolto con il Cdm di mercoledì

La ministra Stefani : «Il Caso Siri? Anche io sono avvocato : le indagini non sono condanne» : Noi, su richiesta di Conte, abbiamo consegnato il testo su due colonne: in una la proposta, nell'altra le questioni che richiedevano una discussione politica. Da due mesi e mezzo serve soltanto ...

Siri - Di Maio : 'Il Caso è chiuso. Il M5s ha voti in cdm e voterà per decadenza'. Poi sfida : 'Quanto casino per una poltrona' : La giustizia farà il suo corso, ma c'è una responsabilità politica evidente e quindi è normale che faccia un passo indietro'. 'Il piano giudiziario farà il suo corso ma c'è un piano etico , morale a ...

"Con M5s è finita". Lo sfogo di Salvini dopo il Caso Siri : "È finita". dopo mesi di insistenze da parte di colleghi di governo, amministratori e dirigenti leghisti, anche Matteo Salvini avrebbe pronunciato le due parole che quasi tutti, nel partito di via Bellerio, attenderebbero da mesi. Insofferenti nei confronti degli alleati del M5s, con i quali la convivenza di governo è diventata ormai una lotta quotidiana mentre ci si avvicina al voto europeo del 26 maggio, i leghisti da tempo tirano la ...

Caso Siri - Lega : “Sottosegretario non farà nessun passo indietro e nessuno lo molla” : Il sottosegretario Armando Siri in un post su Facebook ha smentito tutte le ricostruzioni giornalistiche che riguardano presunte tensioni con il suo partito: "Non esiste nessuna polemica. Anzi, ringrazio per tutte le manifestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà dimostrate". Secondo fonti leghiste non sarebbero imminenti le dimissioni.Continua a leggere