Sophia Murgia | chi è a The Voice | team e carriera della cantante

(Di venerdì 3 maggio 2019): chi è a Theè unasarda di 18 anni ed è una delle concorrenti del programma musicale di Rai 2, Theof Italy, condotto da Simona Ventura. Entra neldel coach-rapper Guè Pequeno.: chi è enasce a Budoni, un comune in provincia di Sassari. Nonostante la giovaneabbia appena 18 anni, mostra già un grande talento e una forte personalità. Dopo essersi messa alla prova partecipando a diversi contest di portata minore,Muria, adesso, tenta l’avventura a Theof Italy 2019.La Blind Audition è la prima fase del programma, in cui i giudici ascoltano le esibizioni dei cantanti senza guardarli, fino a quando non decidono di sceglierli, girandosi, per inserirli nella loro squadra. In questa fase la giovanedi origini sarde, ha ...

