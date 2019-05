Reddito | Inps | oltre un milione domande | Campania prima

Reddito di cittadinanza - Inps : oltre un milione domande - Campania e Sicilia prime : Sono oltre un milione , 1.016.977, le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l' Inps in una nota da cui emerge che in testa si conferma la Campania con ...

Inps - Tridico : ' Reddito di cittadinanza - 950mila domande in due mesi' - : Il presidente dell'Istituto di previdenza, intervistato dal Fatto Quotidiano, promuove come un successo le domande arrivate finora. Annuncia un camper itinerante contro la povertà e su Quota 100 dice: ...

Reddito di cittadinanza - 900 mila domande inviate all’INPS : Le domande per il Reddito di cittadinanza e per Quota 100 stanno procedendo ad un buon ritmo e sostanzialmente sono proiettate verso i traguardi prefissati nelle stime che hanno accompagnato l’introduzione delle due misure, con la legge di bilancio ed il relativo decretone dopo. Ad assicurarlo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che fa il […] L'articolo Reddito di cittadinanza , 900 mila domande inviate all’INPS proviene da ...

Reddito - già arrivate 900.000 domande. Inps : 'Una su 4 viene rifiutata' : Le domande per il Reddito di cittadinanza e per Quota 100 stanno procedendo ad un buon ritmo e sostanzialmente sono proiettate verso i traguardi prefissati nelle stime che hanno accompagnato l'...

Napoli - presidente dell'Inps chiama gli ex operai Fca in cima al campanile : "Avrete il Reddito di cittadinanza" : "Attueremo una procedura straordinaria che consenta l'erogazione", ha detto Tridico chiedendo lo stop della protesta

Reddito di cittadinanza - operatrice social media INPS in ospedale per stress - Sky TG24 - : Dopo gli scambi sulla pagina INPS per la Famiglia tra utenti che chiedevano informazioni sul Reddito di cittadinanza e social media manager, il presidente Tridico spiega che una funzionaria non ha ...