Inter | Spalletti A Udine è come uno scontro diretto

Spalletti : “Foto osé di Icardi? All’Inter è vestito in modo corretto” : Le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani sera. L’allenatore nerazzurro ha esordito parlando del caso che ha coinvolto Icardi, immortalato in alcuni scatti hot insieme alla moglie Wanda Nara negli ultimi giorni: “Fastidio per le foto di di Icardi? Quando è qui è sempre vestito nella maniera corretta e a me interessa ...

Spalletti : “Foto social di Icardi? Qui è sempre vestito da Inter” : Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa per Udinese-Inter Il tecnico ha parlato della difficoltà del match contro una squadra tra le ultime in classifica, del diverso rendimento della squadra in casa e in trasferta. Ha analizzato la situazione Champions e le dirette avversarie per i posti liberi. Poi si è parlato di Icardi, della sua costanza in allenamento e del futuro di entrambi all’Inter. Ma ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Radaelli - l'uomo che ha cresciuto Lautaro : 'Vinta la scommessa Inter - nonostante Spalletti...' : Ha preso una decisione considerevole scegliendo l'Inter, una delle squadre più importanti del mondo. E ha vinto la scommessa, ha avuto ragione lui. Oggi è calciatore sul quale i nerazzurri contano e ...

Inter - Spalletti : Il futuro non è più nelle sue mani : Il futuro di Spalletti non dipende solo dal tecnico toscano. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come le riflessioni del club nerazzurro pensano attualmente più verso l'esonero. ' Spalletti è uno che nel suo lavoro non lascia niente al caso. Sa bene che la decisione sul suo ...

Milan e Gattuso addio rimandato - l'Inter 'congela' Spalletti : Rino Gattuso e Luciano Spalletti hanno almeno una cosa in comune. Tra qualche settimana entrambi potrebbero non allenare più a Milano. Dei due quello più in bilico è il rossonero, salvato in extremis ...

Inter - Spalletti vuole rafforzare un concetto : L'obiettivo dell'Inter e di Luciano Spalletti è solo uno: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri potrebbero agganciare la stessa quota punti dello scorso anno. ' L'obiettivo primario è la qualificazione alla prossima Champions League , un traguardo che per l'...

Inter - Marotta rassicura Spalletti : “ha un contratto - siamo sereni” : Beppe Marotta parla alla presentazione del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”: le dichiarazioni dell’Ad dell’Inter sul futuro di Spalletti Beppe Marotta ha presenziato questa sera alla presentazione del del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”. L’Ad dell’Inter ha trattato uno dei temi caldi che Interessano i nerazzurri: il futuro di Luciano Spalletti. ...

Inter - la ferma convinzione di Spalletti : il tecnico fissa un punto : Il futuro di Luciano Spalletti non è ancora deciso e il tecnico toscano, spiega la Gazzetta dello Sport , sa che c'è ancora qualche possibilità di tenersi stretta l'Inter. 'Qui c'è il tennista con il braccino, ma in fondo conta sempre il risultato. E questa corsa Champions che a volte sembra una ...

Inter - Wanda Nara : «Se Spalletti resta 100 anni - Icardi ne resterà 150» : MILANO - ''Se Spalletti dice che resterà cento anni all' Inter , allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane'' . Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara , moglie e agente ...