Conte | a Consiglio Ue tutele per salario

Siri - cosa succede se il sottosegretario non si dimette : la proposta di Conte - il voto in Consiglio dei ministri e il Quirinale : cosa succede se Armando Siri non si dimette prima del prossimo Consiglio dei ministri? La vicenda del sottosegretario indagato per corruzione non è soltando una questione politica. L’allontanamento di Siri dall’esecutivo, infatti, può diventare anche un caso tecnico. Qual è l’iter che può portare alla cacciata del sostenitore della flat tax, accusato dalla procura di Roma di essersi fatto corrompere con 30mila euro da Paolo ...

Conte sfida Salvini : "Le dimissioni di Siri già al prossimo Consiglio dei ministri" : Al Movimento, invece, chiede di 'non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica che calpesterebbe i diritti di una persona'. Poi, ai giornalisti, l'ultimo invito a 'non ...

Conte sfida Salvini : “Le dimissioni di Siri già al prossimo Consiglio dei ministri” : L’accordo tra la Lega e il Movimento 5 stelle sulla sorte di Armando Siri non è arrivato. E così, dopo due settimane di equilibrio e tensioni, Giuseppe Conte decide di tagliare il filo del sottosegretario leghista: «All’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri porrò la mia proposta di revoca di Siri dal suo ruolo di sottosegretario», s...

Conte : al prossimo Consiglio dei ministri proporrò revoca Siri : Roma, 2 mag., askanews, - "Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. 2 maggio 2019 Diventa fan di Tiscali

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri - scrive il Corriere della Sera : Secondo il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri, sottosegretario ai Trasporti ed esponente della Lega, indagato per corruzione e al centro dell’ultimo litigio dentro al governo. Sempre secondo il Corriere della Sera, l’incontro si

Di Maio al consiglio dei ministri e Contemporaneamente da Floris. Anche Cartabianca deve "adeguarsi" : I talk show condizionano la politica e viceversa. Serata anomala per Di Martedì e Cartabianca, col programma di Giovanni Floris che detta la scaletta del consiglio dei ministri e pure quella del suo competitor.Tutto comincia nel tardo pomeriggio, quando Luigi Di Maio decide di registrare l’intervista negli studi di La7. In un primo momento tutti pensano che il vicepremier abbia disertato volutamente l’appuntamento di Palazzo Chigi, ma la ...

Tensione al consiglio dei ministri - Conte irritato da Salvini : Roma, 23 apr., askanews, - Il consiglio dei ministri che doveva approvare il Dl crescita è ancora in corso, la Tensione tra Lega e M5s è molto alta e, raccontano, lo stesso presidente del consiglio ...

Algeria : Si è dimesso il Contestato presidente del Consiglio costituzionale : I manifestanti chiedono una svolta decisa verso un sistema apertamente democratico e respingono decisamente il coinvolgimento nella transizione politica degli ex alleati Bouteflika che definiscono ...

Cybercity Chronicles : AESVI con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte all'evento di lancio del gioco dedicato al tema della cybersecurity : Questa mattina AESVI ha preso parte all'evento di lancio di Cybercity Chronicles, il primo videogioco nato dalla collaborazione tra DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR e AESVI, e sviluppato dal team italiano Digital Tales, interamente dedicato al tema della cybersecurity e indirizzato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. La presentazione di Cybercity Chronicles è avvenuta ...

Repubblica dice che lunedì il presidente del Consiglio Conte ha segretamente incontrato una delegazione legata al maresciallo libico Haftar : Repubblica ha scritto che lunedì il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha incontrato a Roma una delegazione legata al maresciallo libico Khalifa Haftar, che controlla gran parte del paese. Secondo Repubblica, l’incontro è stato tenuto segreto ed è servito per fare il

Conte alla guida di una Ferrari al Vinitaly : «Vi consiglio di spostarvi». E parte a razzo : Il presidente del consiglio sulla Ferrari 250 GT della Polizia di Stato aveva promesso: «Tranquilli, salgo ma non la guido»

Verona - Conte : quota 100 triennale - Def in Consiglio dei Ministri : Conte dal Vinitaly: Lo stop di quota 100 non e' una idea che mi e' stata presentata. L'impegno preso con gli italiani e' che quota 100 è triennale

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Rimborsi ai truffati dalle banche - oggi i decreti in Consiglio dei ministri. Conte : “Problemi tecnici - li risolveremo” : È il giorno della discussione in Consiglio dei ministri del dl Crescita. E nel corso della riunione – non è chiaro se inseriti o meno del decreto – si affronteranno anche le norme per i Rimborsi ai truffati dalle banche, da settimane al centro di un braccio di ferro tra le forze di maggioranza e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. “Immagino che approveremo il decreto Crescita, confido che lo approveremo. Rimborsi ai ...