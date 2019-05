Caldara e non solo | 5 giocatori del Milan che hanno avuto problemi a causa di infortuni

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Stagione sfortunata quella di Mattia, il difensore classe 1994 è arrivato alla scorsa estate nello scambio che ha riportato Leonardo Bonucci alla Juve ma non è praticamente mai sceso in campo adei tanti. Dopo due fantastiche stagioni disputate con l'Atalanta e condite da 10 gol totali, il giocatore avrebbe voluto confermarsi con una maglia importante come quella delma per lui è stato un calvario. Debutta con i rossoneri il 20 settembre nella partita vinta per 1-0 contro il Dudelange in Europa League, poi adi varie scelte tecniche non viene impiegato fino allo scorso 24 aprile, quando gioca da titolare la semifinale di ritorno contro la Lazio persa dalper 1-0. Infine, pochi giorni fa la tegola decisiva: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai campi per minimo 6 mesi....

