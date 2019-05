Auto elettriche | sono i veicoli con il miglior bilancio di CO2?

Auto elettriche - si farà “il pieno” di elettroliti per 5.000km di autonomia : Auto elettriche, in un futuro prossimo si ricaricheranno al distributore facendo “il pieno” di elettroliti, questa è la geniale tecnologia svilupata dai ricercatori della Purdue University Una nuova tecnologia sviluppata nello stato dell’ Indiana(USA), potrebbe rivoluzionare il mondo dell’Automobilismo, per quanto il mercato delle Auto elettriche sia in continua espansione, ancora stenta a decollare ma grazie a ...

Francia-Germania : presentato primo consorzio europeo per batterie per Auto elettriche : Berlino, 02 mag 18:30 -, Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, e il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, hanno presentato..., Geb,

Auto elettriche - ecco i motivi per cui gli italiani sono restii all’acquisto : E’ arrivato il momento di abbattere gli stereotipi negativi che aleggiano intorno al mondo dell’Auto elettrica Se da un lato l’industria dell’Automotive sta subendo pressioni a livello normativo per adottare un modello di business più green, dall’altro i consumatori stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle emissioni provenienti dai motori a combustione tradizionali. Ciononostante, il numero di veicoli ...

Auto elettriche e ibride : quale futuro per i brand sportivi? [GALLERY] : I brand sportivi hanno già tracciato una strategia specifica per l’atteso e a volte temuto passaggio all’elettrificazione Il lancio di sempre più numeroso di modelli elettrificati – a zero emissioni e ibridi – sta cambiando profondamente il settore Automotive e ovviamente avrà nel prossimo futuro ripercussioni anche sui brand che realizzano Auto ad alte e ad altissime prestazioni. Chi pensa però che l’elettrico porterà ad un ...

Auto elettriche - richiesti nuovi specifici strumenti per officine : l’Automobile è oramai giunta ad un cambiamento cruciale e con lei devono trasformarsi gli strumenti di lavoro delle officine Con la diffusione dei modelli elettrici puri ed elettrificati, la trasformazione della mobilità, sta comportando anche radicali cambiamenti nel mondo dell’assistenza e della riparazione, anche perché la manutenzione delle Auto con sistemi a batteria richiede programmi di controllo e competenze specifiche ...

Auto elettriche e ibride? No grazie - il futuro della mobilità è nella spazzatura : Perché continuare a consumare risorse quando si potrebbero ottenere carburanti alternativi dai rifiuti e dagli scarti organici Le Automobili e i veicoli in generale per muoversi sfruttano i più svariati tipi di carburanti, dal petrolio al metano, passando per l’elettricità e il GPL. In un modo o nell’altro ognuno di questi combustibili inquina, anche se poco e anche se in maniera indiretta, infatti se il petrolio è l’inquinante per ...

Batterie Auto elettriche - Francia e Germania d’accordo per una produzione europea : Batterie auto elettriche, produciamole in europa per ridurre le importazioni estere, questo è l’accordo tra Berlino e Parigi, al vaglio dell’Unione europea I ministeri dello Sviluppo economico di Francia e Germania hanno ufficialmente dato il loro assenso per l’inizio di un piano per la produzione su larga scala di Batterie per i veicoli elettrici che possa coinvolgere tutta l’Europa. A quanto pare, i governi di ...

Ricarica Auto elettriche - Basteranno solo cinque minuti : Ricarica auto elettriche il futuro è racchiuso in un superconduttore chimico chiamato Borofeno, le vetture si ricaricheranno in soli cinque minuti Un nuovo elemento chimico sarebbe alla base della prossima evoluzione delle auto elettriche, il Borofeno infatti potrebbe essere l’ingrediente futuro delle batterie per auto elettriche. Le caratteristiche fisico/chimiche di questo materiale, che risulta essere limitativo definire ...

Noleggio a lungo termine Auto elettriche : acquistarle non conviene - ecco perchè : auto elettrica? Meglio noleggiarla. Sono ancora troppi i punti interrogativi sull’acquisto e la gestione di un’auto a zero emissioni È ancora relativamente presto per capire quali siano stati gli effetti dell’ecobonus sull’acquisto di auto a basse emissioni, elettriche o ibride. Fatta questa premessa, dobbiamo dire che il mercato delle auto elettriche, essendo di recente nascita, si porta dietro dei punti ...

Il gruppo Hyundai pronto ad un altro step che rafforzi il binomio tra smartphone ed Auto (elettriche) : Il gruppo Hyundai ha annunciato lo sviluppo di un ulteriore step che avvicinerà ulteriormente il mondo dell'auto a quello degli smartphone L'articolo Il gruppo Hyundai pronto ad un altro step che rafforzi il binomio tra smartphone ed auto (elettriche) proviene da TuttoAndroid.

Volkswagen - blockchain e minerali strategici per le batterie delle Auto elettriche : Il Gruppo Volkswagen punta allo sviluppo di nuove tecnologie ed esplora nuove possibilità per garantire l’efficienza, la sostenibilità e la trasparenza del settore energetico dedicato alle auto elettriche Il Gruppo Volkswagen si unisce a un’iniziativa industriale aperta per l’acquisto responsabile di minerali strategici, che utilizzerà la tecnologia blockchain per incrementare l’efficienza, la sostenibilità e la trasparenza nella ...

Tesla - il gigante delle Elettriche diventa il Re della guida Autonoma [VIDEO] : Tesla, Elon Musk mette la freccia, in un video mostra l’auto che guida completamente da sola, senza alcun ausilio del conducente Elon Musk mette la freccia e sorpassa delle concorrenti. L’attesa svolta di Tesla è finalmente arrivata, l’azienda di Palo Alto si trasforma da colosso dell’auto elettrica a Re indiscusso dell’auto a guida autonoma. Il miliardario dovrebbe svelare a breve la nuova tecnologia che ...

Auto elettriche : ecco l’unica strada per raggiungere una diffusione capillare : Facciamo il punto sulla diffusione delle Auto elettriche che risulta strettamente legata alla loro Autonoma La maggior parte delle Case Automobilistiche stanno iniziando a proporre numerosi modelli a zero emissioni dotati di motori 100% elettrici. L’ostacolo più grande che i Costruttori internazionali devono affrontare per ottenere successo dai loro modelli ecosostenibili è l’Autonomia offerta dalle batterie di queste ultime. Immaginate ...

Auto elettriche? Molto meglio quelle a metano - ma nessuno lo dice : Rispetto all’ormai troppo decantata Auto elettrica esistono altre soluzioni come i veicoli a metano decisamente più efficienti ed ecosostenibili Ormai le Auto elettriche e quelle ibride sono sempre più al centro delle attenzioni e agli occhi delle persone appaiono come l’unica alternativa per raggiungere una mobilità sostenibile. In realtà, esistono tecnologie decisamente più efficienti e convenienti economicamente, oltre a risultare ...