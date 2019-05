Lodovica Comello protagonista di ExtraVergine : al via le riprese della serie a metà strada tra Bridget Jones e Sex and the city : Un'inedita Lodovica Comello è pronta a conquistare il pubblico di Sky ma non come conduttrice o cantante ma come protagonista della nuova commedia tutta da ridere che andrà in onda prossimamente su FoxLife, Extravergine. Questo è il titolo della serie che la vedrà come protagonista da possibile loser e quasi licenziata a Dea del sesso. Ebbene sì, questa sarà la parabola che vivrà la sua Dafne in questa comedy le cui riprese sono iniziate proprio ...

L'oroscopo di domani 3 maggio da Ariete a Vergine : venerdì Luna in Toro - Cancro in stallo : L'oroscopo di domani venerdì 3 maggio 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. All'orizzonte si profila una nuova giornata, tutta da scoprire: in arrivo un transito astrale molto importante che (certamente) non mancherà di far felici i diretti interessati. In questo caso la curiosità ci impone di mettere subito in evidenza la bella novità: proveniente dal ...

Oroscopo 8 maggio : acquisti per Pesci - amore in calo per Toro - Vergine distaccata : Mercoledì 8 maggio ci sarà Venere a brillare per la Bilancia, anche se dovrà necessariamente prima dare ascolto alla testa e poi al cuore per evitare delusioni. Il Capricorno dovrà fare molta attenzione ad un ex che vorrebbe riprendere il rapporto. Complicità e amore illumineranno la giornata del Sagittario. Meglio Acquario e Pesci, anche sul piano economico. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco. L'Oroscopo di mercoledì 8 ...

Oroscopo dal 6 al 12 maggio : settimana top per la Vergine - passione per Bilancia : Una nuova settimana si avvicina e nei giorni compresi tra lunedì 6 e domenica 12 maggio Venere riserverà dell'instabilità in amore per i nativi di Bilancia e Ariete. I nativi sotto il segno dei Gemelli, cercheranno migliorare la propria relazione con il partner, ma i pianeti Mercurio e Urano, in transito verso il segno zodiacale, tenderanno a complicare la situazione. Infine la Luna sarà nel segno della Vergine, mentre Nettuno rimarrà stabile ...

ExtraVergine - via alle riprese della comedy FoxLife : trama e cast : Annunciata il mese scorso, sono iniziate da qualche giorno a Torino (e poi si sposteranno a Milano) le riprese di Extravergine, la nuova comedy targata FoxLife (canale 114 di Sky) con protagonista Lodovica Comello. Dieci episodi che ricercheranno lo stile già portato in tv ed al cinema da Sex and the City ed "Il diario di Bridget Jones", declinandolo in chiave italiana.Con l'inizio delle riprese, emergono nuovi dettagli su trama e cast ...

Oroscopo 6 maggio : Scorpione e Ariete indisponenti - Vergine in cerca di tranquillità : Nella giornata di lunedì 6 maggio ci sarà ancora qualche perplessità in amore per l'Ariete, la Bilancia e il Cancro, ma saranno comunque indaffarati sul posto di lavoro al pari dei Pesci, del Toro e dei Gemelli. Venere sarà il pianeta del Capricorno questa settimana. Il Leone in particolare dovrà prestare la massima attenzione ad una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il livello lavorativo. L'Oroscopo di lunedì 6 maggio ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Aprile 2019 : il Toro vive una settimana altalenante - i Vergine devono regolare le uscite : È arrivato il momento della riscossa e per la cronaca voglio ricordare che mercoledì, giovedì e venerdì saranno delle giornate proprio forti. È chiaro che ogni Ariete ha la sua vita, però se c'è da ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 1 maggio : Vergine insoddisfatta - Cancro tenero : Le previsioni astrali dedicate ai cuori solitari di mercoledì sono ancora più ricche di opportunità, poiché affiancano alL'oroscopo dell'amore single una frase sulle possibilità amorose. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'eccessiva vostra gelosia potrebbe compromettere alcune storie che stanno per prendere il volo, quindi moderate queste sensazioni prima di andare incontro all'amore. Un pensiero per voi: "Dai a ogni ...

Oroscopo di maggio per la Vergine : recupero nei sentimenti : Nuovo mese primaverile in arrivo anche per il segno della Vergine. Scopriamo le previsioni astrologiche riguardo il lavoro, l'amore e la salute per i nati sotto il sesto segno zodiacale. Di seguito, consigli per affrontare nel migliore dei modi il mese di maggio. Se ad aprile la Vergine ha vissuto dei momenti sottotono sia in campo sentimentale che professionale, in questo nuovo periodo dell'anno tornerà ad essere vincente. Ad aprile, il fisico ...

L'oroscopo di domani 30 aprile : Pesci allegro - soddisfazioni lavorative per Vergine : L'oroscopo di martedì è ricco di opportunità e di energia positiva. Le previsioni astrologiche dedicate alle sensazioni amorose e alle opportunità professionali di ciascun simbolo zodiacale sono cariche di sorprese, tutte da cogliere al volo per conquistare benessere e felicità. Astri e oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: amate le situazioni nuove e vi lascerete stimolare dalle novità, vivendole con un'apertura mentale unica. ...

L'oroscopo di domani 29 aprile da Ariete a Vergine : parte bene la settimana dei Gemelli : L'oroscopo di domani, lunedì 29 aprile 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno d'inizio settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. Pertanto, vediamo subito di evidenziare le ultime novità riservate dalle stelle in esclusiva per tutti coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, ...

L'oroscopo dell'amore per i single dall'1 al 5 maggio : Leone persuasivo - Vergine timida : Il mese di maggio partirà alla grande, portando nuove sensazioni amorose per i cuori solitari, tutte da scoprire e approfondire nelL'oroscopo dell'amore per i single. Di seguito le seguenti previsioni astrali fortunate dedicate all'inizio del mese. I single e l'amore nelL'oroscopo di inizio maggio Ariete: in particolare, il fine settimana per voi amici dell'Ariete sarà incantevole per i sentimenti. L'accumulo planetario nel vostro cielo, ...

Oroscopo 2 maggio : momenti di libertà per Vergine - tensione per Toro : La giornata di giovedì 2 maggio sarà quella della creatività e dell'intraprendenza, ma anche purtroppo di troppe energie che vengono a mancare a causa di lavoro o di tensioni accumulate nel corso della prima metà della settimana. E' il caso dell'Ariete, del Toro e del Cancro. Le sorprese e la creatività invece potrebbero essere le prerogative di quest'oggi per i Pesci e per l'Acquario. Di seguito, le previsioni astrologiche di tutti i segni ...