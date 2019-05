agi

(Di giovedì 2 maggio 2019)su Internet e promozione delladella governancesul cyberspazio, sono i punti principali del controllo della Cina sulla Rete, che propone un modello di gestione ritenuto interessante da un numero sempre maggiore di Paesi, a cominciare proprio dalla Russia, dove il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge sull'internet nazionale, in grado di rendere la rete russa indipendente dal resto del mondo.La nuova legge, che entrerà in vigore il 1 novembre prossimo, ha come scopo quello di proteggere la Russia da restrizioni on line esterne, creando uno “stabile, sicuro e pienamente funzionale” Internet locale, attraverso un centro di gestione e monitoraggio sotto la supervisione di Roskomnadzor, l'agenzia per le telecomunicazioni di Mosca, che avrà tra i suoi compiti quello di ...

G_Nazionale : #Sovranità su Internet e riforma globale, gli obiettivi del controllo sul web - EuromaidanPR_IT : Sovranità su internet e promozione della riforma... - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Sovranità su Internet e riforma globale. Gli obiettivi del controllo sul web -