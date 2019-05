Siri - Conte : «Deve dimettersi - in Cdm proporrò la revoca del suo incarico» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Conte : Siri si deve dimettere - proporrò revoca al prossimo Cdm. Salvini : vicenda che non ferma il governo : Il sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma: dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione, la disponibilità ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo...

Conte : Siri si deve dimettere - proporrò la revoca del suo incarico al Cdm : Il premier Conte è chiaro: Siri si deve dimettere. «Porrò all’attenzione del prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca al sottosegretario Siri. Non mi voglio ergere a giudice del caso, non voglio dire che Siri sia colpevole di corruzione», dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. ...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : 'Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo' : Il sottosegretario all'Interno in quota M5s ha poi criticato la scelta del suo ministro, Matteo Salvini, e dell'intera Lega che ha difeso Siri sin dal primo momento: 'La Lega è una forza politica che ...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : "Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo" : Il sottosegretario grillino Carlo Sibilia torna a infiammare lo scontro su Armando Siri tra Lega e M5s. Intervistato da Circo Massimo su Radio Capital, Sibilia ha definito l'attesa per la decisione di Giuseppe Conte su Siri, indagato per corruzione, come di un "logoramento senza senso, Siri si deve

Caso Siri - Carlo Sibilia (M5S) : “Si deve dimettere - ogni ombra di mafia va allontanata” : Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno del Movimento 5 Stelle, è tornato a parlare del Caso di Armando Siri. "Si deve dimettere - ha dichiarato Sibilia a Circo Massimo - spero che dopo il colloquio con il presidente Conte ci saranno sviluppi chiari, ma non ci sarà in nessun Caso una crisi di governo".Continua a leggere

"Siri deve lasciare" : Luigi Di Maio ha "fiducia nel presidente Conte e nel ruolo di responsabilità" che ha assunto sul caso Siri, ma per il leader politico del Movimento 5 Stelle "ci deve essere un chiarimento ai cittadini. Certamente Siri sarà riconosciuto innocente ma si metta in panchina. Ci aspettiamo un passo indietro".Il vicepremier pentastellato parla della lotta alla mafia: "La nostra idea è portare a livello europeo un'unica legislazione ...