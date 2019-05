Scuola elementare | abolite note sul registro e sanzioni come l' espulsione

Genitore arrabbiato la sgrida in classe - insegnante di Scuola elementare sviene e muore : "Verrò a casa tua e distruggerò porte e finestre". Sono le parole che Simon Foster ha proferito nei confronti di Karen Doyle, 56 anni, maestra presso la Haxby Road Primary Academy di York, in Regno Unito, lo scorso novembre. L'uomo è stato condannato a 18 settimane di carcere.

Bufera su Michael Jackson : via il nome della star da una Scuola elementare : Non c'è pace per il mito di Michael Jackson . Il documentario 'Leaving Neverland' trasmesso in America sulle frequenze della HBO, che ha affrontato di petto le accuse di pedofilia rivolte al Re Del ...

Immagini di minori pubblicate senza permesso. Il problema del premier Conte dopo la visita a una Scuola elementare : Non è da escludere che dietro all'iniziativa possa nascondersi una polemica politica ma, di fatto, la legge darebbe ragione ai genitori. Nessuno avrebbe comunicato loro che al seguito delle ...

Delia. Scuola elementare Giovanni XXIII arriva finanziamento MIUR : Delia, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) il progetto per la messa in sicurezza della Scuola elementare

Crolla la parete di una Scuola elementare - feriti i bambini e una maestra incinta : “Sono sconcertato” : “Sono sconcertato da ciò che é avvenuto in tarda mattinata odierna in una scuola sul corso Umberto I a Sant’Anastasia, dove il crollo di una parete divisoria ha colpito delle persone e alcune di queste sono rimaste contuse. Sono stato contatto da alcuni genitori che in preda al panico – ha affermato Gianfranco di Sarno m5s – mi hanno raccontato l’accaduto. Per fortuna nessun ferito grave. Mi é stato riferito che la ...

Crolla la parete di una Scuola elementare : feriti i bambini e una maestra incinta : E’ Crollata la parete di una scuola sul corso Umberto I a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Sul posto sono subito interventi i carabinieri e le ambulanze del 118. Una parte di una parete divisoria tra una terza ed una quarta classe situate al primo piano del plesso si è letteralmente staccata, cadendo rovinosamente su alunni e maestra. La parte del muro Crollata ha colpito la maestra di sostegno impegnata con un bimbo disabile ...

Roma - bambino di quinta elementare scappa da Scuola : "Ho paura di fare gli esami" : L'11enne frequenta l'istituto scolastico in piazza Monte Baldo. È stato rintracciato in via Montecristo dopo circa 30 minuti dai carabinieri

Luzzi. Sequestrato il piazzale della Scuola elementare : I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano hanno posto sotto sequestro l’area all’interno del piazzale della

Treviso - maestra con la tubercolosi : nove ammalati nella Scuola elementare : Allarme in una scuola elementare di Motta di Livenza, comune nei pressi di Treviso. Una maestra, malata di una forma latente di tubercolosi, ha contagiato numerose persone tra gli alunni e gli altri docenti. Il bacillo di Koch, responsabile della malattia, sarebbe rimasto sopito nel corpo della donna per un lungo periodo – forse trent’anni – per poi dar vita ad un’epidemia particolarmente aggressiva, come risultato dai controlli effettuati a ...

Vite di ferro nella pasta servita in mensa ai bambini di una Scuola elementare : Non è la prima volta che succede. Tra il cibo servito in mensa in una scuola elementare di Pieve Emanuele (Milano) è stata...

Cina - uomo accoltella bambini in una Scuola elementare : due morti | : L'autore del gesto è un 31enne, arrestato dalla polzia. L'episodio è avvenuto poco dopo le sette del mattino in una scuola elementare del Sud del Paese. Quattro in tutto i piccoli coinvolti: due sono ...

Hunan - Cina - Uomo entra in una Scuola elementare e uccide 2 bimbi : E nnesimo attacco all'arma bianca in una scuola elementare cinese. Un Uomo ha accoltellato a morte due bambini e ne ha feriti altri due nella località di Baijiaping , nella provincia interna dello ...

Entra in Scuola elementare e accoltella bambini - 2 morti : Tragico attacco in una scuola elementare del sud della Cina: un uomo ha accoltellato a morte due bambini e ne ha feriti altri due nella località di Baijiaping, nella provincia interna dello Hunan. Lo riferiscono i media cinesi. L'episodio è avvenuto poco dopo le sette del mattino di oggi, l'una di notte in Italia. I due bambini rimasti feriti sono stati ricoverati in un ospedale locale e non sono in pericolo di vita. Un 31enne ...

Pietra Ligure : docente accusa un malore nella Scuola elementare - trasportato in Ospedale : Un docente della scuola elementare di Pietra Ligure ha accusato un malore al termine della mattinata, intorno alle 12,00,. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei soccorritori che hanno disposto ...